Sace 6mila euro ai dipendenti | premio record dopo gli utili

dipendenti di Sace. L’azienda assicurativo-finanziaria ha annunciato l’erogazione di un premio straordinario fino a 6.000 euro netti a ciascun lavoratore, come riconoscimento per gli eccezionali risultati ottenuti nel 2024. Si tratta di un bonus da record e fa notizia anche perché poche aziende pubbliche scelgono di distribuire cifre simili ai propri dipendenti, a maggior ragione in forma netta.Perché Sace eroga il premio ai suoi lavoratoriIl premio annunciato da Sace è un “premio di risultato” di entità eccezionale, frutto del pieno raggiungimento degli obiettivi aziendali nell’ultimo anno. In base alle intese interne, gli 860 dipendenti del gruppo riceveranno un bonus che varia a seconda del livello di inquadramento, fino a un massimo di circa 6. 🔗 Quifinanza.it - Sace, 6mila euro ai dipendenti: premio record dopo gli utili La primavera del 2025 porta una piacevole sorpresa per idi. L’azienda assicurativo-finanziaria ha annunciato l’erogazione di unstraordinario fino a 6.000netti a ciascun lavoratore, come riconoscimento per gli eccezionali risultati ottenuti nel 2024. Si tratta di un bonus dae fa notizia anche perché poche aziende pubbliche scelgono di distribuire cifre simili ai propri, a maggior ragione in forma netta.Perchéeroga ilai suoi lavoratoriIlannunciato daè un “di risultato” di entità eccezionale, frutto del pieno raggiungimento degli obiettivi aziendali nell’ultimo anno. In base alle intese interne, gli 860del gruppo riceveranno un bonus che varia a seconda del livello di inquadramento, fino a un massimo di circa 6. 🔗 Quifinanza.it

