Sacchi incorona il Napoli | Scudetto già in tasca impresa resa possibile da Conte

Sacchi, ex Milan, non ha dubbi: per lui il Napoli ha già messo le mani sullo Scudetto: ecco le sue parole 🔗 Pianetamilan.it - Sacchi incorona il Napoli: "Scudetto già in tasca, impresa resa possibile da Conte" Arrigo, ex Milan, non ha dubbi: per lui ilha già messo le mani sullo: ecco le sue parole 🔗 Pianetamilan.it

Inter; Napoli e Atalanta stanno riesumando pure la Juventus: perché la lotta scudetto sembra la corsa nei sacchi - Avete presente la corsa nei sacchi, il gioco in cui i concorrenti devono avanzare con le gambe infilate in grosse buste, e quindi arrancano, rallentano, inciampano, sembra impossibile che possano arrivare al traguardo. Ecco, assomiglia un po’ alla corsa scudetto che si sta vivendo quest’anno in Serie A. Emozionante, di sicuro. Non proprio spettacolare. Il simbolo di questa mediocrità probabilmente è la Juventus. 🔗ilfattoquotidiano.it

Milan, Sacchi: “Il Napoli è ancora in corsa per lo scudetto, ma l’Inter è superiore” - Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, offre la sua analisi sul derby d'Italia tra Juventus ed Inter, commentando pure il Napoli 🔗pianetamilan.it

Buffon incorona Conte e il Napoli: che commento sulla lotta Scudetto - Il commento di Buffon su Antonio Conte e il Napoli è da applausi: nessun dubbio sul tecnico azzurro e sulla lotta Scudetto. Gigi Buffon è stato ospite a Dazn, dove ha avuto occasione di commentare tutti i temi più rilevanti dell’ultima giornata di Serie A e non solo. Chiaramente, ha assunto un ruolo rilevante nella sua discussione anche la lotta Scudetto e i possibili stravolgimenti che questa potrebbe subire a causa del pareggio dell’Inter a Parma, con il Napoli che ha domani l’incredibile occasione di accorciare a -1 dalla vetta in caso di vittoria contro il Bologna. 🔗spazionapoli.it

Sacchi a Il Mattino: “Era un’impresa impossibile pensare di poter conquistare questo scudetto. E Conte l’ha resa possibile” - Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha parlato in un'intervista a Il Mattino, in cui tra le altre cose sottolinea il percorso del Napoli con Ant ... 🔗ilnapolionline.com

Inter, Sacchi: “Scudetto? Spiace per Inzaghi, ma i segnali che stanno arrivando…” - Le parole dell'ex tecnico: "L'ultima giornata ha detto che il Napoli non ha paura di vincere, non ha tremato all'idea di poter allungare" ... 🔗fcinter1908.it

Sacchi: "Anche senza scudetto, quello di Conte sarebbe un capolavoro. Ecco perché" - Cominciamo a chiamare le cose con il loro nome, e dunque diciamo che Antonio Conte, quest’anno a Napoli, sta facendo un capolavoro. Non so come andrà a finire la lotta per lo scudetto, perché è vero c ... 🔗informazione.it