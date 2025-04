Ilrestodelcarlino.it - Sacca di Goro, la Regione stanzia più soldi

Lavaluta unomento integrativo straordinario per il mantenimento e il ripristino dell’idrodinamicità delladi, "che sarà esaminato con la legge di assestamento di bilancio". A riferirlo è l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi, spiegando come si sta muovendo laper rispondere alle recenti segnalazioni di diversi soggetti del territorio (Comune di, associazioni che rappresentano le imprese di pesca, consorzio Con.Uno e acquacoltori) che hanno fatto presente la necessità di interventi per preservare l’equilibrio della.In particolare, è stata sottolineata la necessità dell’apertura della Bocca Secondaria, presso la punta dello Scanno: un intervento fondamentale, poiché rappresenta il varco a mare principale che garantisce il ricambio idrico nelladi, la cui ostruzione rallenta la naturale circolazione idraulica, provocando un peggioramento della qualità idrica nella laguna che, combinato all’innalzamento delle temperature della stagione estiva, potrebbe provocare crisi anossiche, con effetti di morie generalizzate e conseguenti danni ambientali. 🔗 Ilrestodelcarlino.it