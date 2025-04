Sabrina Salerno la confessione | Ero innamorata di Rita Pavone

"Quando ero piccola ero innamorata di Rita Pavone, Gianburrasca, perché credevo fosse un maschio, poi Miguel Bosè, il ricciolino di Laguna Blu": Sabrina Salerno lo ha confessato a Obbligo o verità, la trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi su Rai 2. Sul suo flirt con l'attore francese Pierre Cosso, invece, ha detto: "Ero innamoratissima, avevo la foto sul diario e dicevo alle mie compagne del liceo che sarebbe diventato il mio fidanzato. Era figo! L'ho conosciuto in una radio e mi invitò a uscire. Eravamo a Parigi, pensavo mi portasse a teatro e mi ero messa un tailleur elegante; questo invece arrivò in jeans e scarpe da ginnastica con la moto. Mi portò a vedere la cattedrale di Notre-Dame, ma io ero così intimidita e imbambolata che non riuscivo a guardarlo, mi sembrava un sogno. Poi abbiamo avuto una brevissima relazione e ci siamo rivisti negli anni".

Obbligo o verità, Sabrina Salerno: "Ero innamorata di Rita Pavone. Mio padre mi ha riconosciuta quando avevo 45 anni, solo dopo il dna" - Ultima puntata, lunedì 28 aprile in prima serata su Rai Due, del talk-game show Obbligo o Verità, condotto da Alessia Marcuzzi. Gli ospiti che si siedono intorno al tavolo pronti a mettersi in gioco, a raccontare verità scomode e inedite e ad accettare divertenti obblighi, in questo ultimo... 🔗europa.today.it

“Il tumore? Ho avuto paura come mai nella vita, ero terrorizzata. Ho evitato la chemioterapia per un soffio”: Sabrina Salerno in lacrime a Verissimo - Un racconto toccante, a tratti drammatico, ma pieno di forza e speranza. Sabrina Salerno, ospite a Verissimo domenica 9 febbraio 2025, ha condiviso con il pubblico di Silvia Toffanin la sua battaglia contro il cancro al seno, scoperta nel luglio 2024 dopo una mammografia di controllo. “Ho fatto la mammografia, che per abitudine faccio tutti gli anni e, il giorno dopo, mi hanno richiamata chiedendomi di tornare in ospedale per alcuni accertamenti”, ha raccontato la cantante, 56 anni. 🔗ilfattoquotidiano.it

“Dopo la diagnosi di cancro al seno ero andata in apnea. Lavorare mi ha permesso di restare ancorata a terra. Alle donne dico, la prevenzione salva la vita”: parla Sabrina Salerno - “Ci siamo. Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno”: così Sabrina Salerno lo scorso 18 settembre diceva, attraverso il suo profilo Instagram, di dover affrontare un’operazione e il percorso successivo per curare un cancro. Un racconto, il suo, fatto anche di momenti in cui non ha faticato ad ammettere la difficoltà: “Piango tutti i giorni… è una strada in salita”. 🔗ilfattoquotidiano.it

