s sofia stasera torna la notte dei fuochi

torna la notte dei fuochi a Santa Sofia con un ricco programma musicale, gastronomico e di circo teatro in piazza Matteotti. Questa sera, grazie alla collaborazione tra Comune, Pro loco, Mani in Pasta, Auser, Cif, Tre Ponti alto Bidente, SpazioArte, si festeggerà l'arrivo di maggio. Una antica tradizione quella della accensione dei fuochi la sera del 30 aprile soprattutto nelle campagne che, nell'alto Bidente, affonda le sue radici nella notte dei tempi e a probabili influssi celtici. Nata infatti in onore della dea della terra questa pratica, ripresa e declinata dal cristianesimo al culto mariano, era diventata un modo per annunciare anche la festa dei lavoratori e quindi vietata dal fascismo.L'accensione dei fuochi nei numerosi poderi allora abitati era considerato dal regime un evento sovversivo, ma nonostante la stretta repressiva l'accensione dei fuochi sopravvisse, grazie all'azione di molte famiglie contadine.

