Putin ha ricevuto il regista americano Oliver Stone. L'incontro si tiene a margine della 'maratona educativa' "Conoscenza. Per prima cosa" dedicata "all'80esimo anniversario della vittoria nella grande guerra patriottica". L'evento è iniziato il 28 e si conclude oggi. Putin e Stone hanno fatto in questo ambito degli interventi. La . 🔗 (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirha ricevuto il regista americano. L'si tiene a margine della 'maratona educativa' "Conoscenza. Per prima cosa" dedicata "all'80esimo anniversario della vittoria nella grande guerra patriottica". L'evento è iniziato il 28 e si conclude oggi.hanno fatto in questo ambito degli interventi. La . 🔗 Periodicodaily.com

