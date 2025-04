Rusev redimerà davvero sé stesso?

Rusev è davvero tornato in WWE. Dopo che la scorsa settimana è intervenuto fisicamente, in questa ci siamo dovuti accontentare di un promo registrato. Pur non avendo la sfera di cristallo, nell’editoriale odierno vorrei soffermarmi sulle prospettive del bulgaro in questa sua seconda avventura nella federazione di Stamford.Se il buongiorno si vede dal mattino, non sono così ottimista sul suo futuro in questo nuovo stint, o perlomeno mi sembra che i piani alti non vogliano troppo puntare su di lui. Scrivo questo perché, di tutti i modi in cui poteva farlo ridebuttare, l’attacco agli Alpha Academy mi sembra tra quelli meno potenti. Se credi molto in un wrestler, farlo ripartire contro una stable di midcarder che si dedica soprattutto al comedy non è un buon segno. 🔗 Zonawrestling.net - Rusev redimerà davvero sé stesso? Come largamente anticipato dai rumors,tornato in WWE. Dopo che la scorsa settimana è intervenuto fisicamente, in questa ci siamo dovuti accontentare di un promo registrato. Pur non avendo la sfera di cristallo, nell’editoriale odierno vorrei soffermarmi sulle prospettive del bulgaro in questa sua seconda avventura nella federazione di Stamford.Se il buongiorno si vede dal mattino, non sono così ottimista sul suo futuro in questo nuovo stint, o perlomeno mi sembra che i piani alti non vogliano troppo puntare su di lui. Scrivo questo perché, di tutti i modi in cui poteva farlo ridebuttare, l’attacco agli Alpha Academy mi sembra tra quelli meno potenti. Se credi molto in un wrestler, farlo ripartire contro una stable di midcarder che si dedica soprattutto al comedy non è un buon segno. 🔗 Zonawrestling.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juvemania: Tudor lavora davvero come se restasse per 10 anni. A Roma occasione persa, ma la strada è giusta - C`è sempre quella sensazione sospesa, da cantiere aperto. Qualcosa che potrebbe diventare bellissimo e che invece, più che essere brutto,... 🔗calciomercato.com

E se Lucio Corsi fosse stato davvero il vincitore di Sanremo? Paramount+ svela una scena tagliata che riscrive la storia - E se Sanremo avesse avuto un finale diverso? Nella realtà, Lucio Corsi si è fermato a un passo dalla vittoria, ma nella terza stagione di Vita da Carlo è lui a conquistare l’Ariston. Paramount+ ha rilasciato una scena inedita che cambia le carte in tavola: nella finzione, il cantautore toscano vince il Festival con Tu sei il mattino. Ma la vera sorpresa arriva dopo. Per un incredibile gioco del destino, pur non avendo vinto a Sanremo, sarà lui a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. 🔗iodonna.it

Chi ci guadagna davvero se l'Italia è un Paese colabrodo - E se fosse solo la punta dell'iceberg? Questo giornale insiste da mesi sul traffico illegale ed ignobile di documenti falsi per attestare una inesistente cittadinanza italiana o per agevolare l'ingresso sul suolo nazionale, traffico che viene adesso messo in luce definitiva da una meritoria inchiesta della Guardia di Finanza (con tanto di arresti), figlia anche dell'iniziativa del ministro degli Esteri Tajani e del gruppo di lavoro creato alla Farnesina per capire come stanno le cose. 🔗iltempo.it