‘Rugby oltre le sbarre’ ci siamo Debutta la squadra del carcere

‘Rugby oltre le sbarre’. Ci sarà un incontro di rugby, debutto ufficiale della squadra Rugby27 del penitenziario di Ferrara, Sarà sabato 3 maggio alle 14.30. La squadra Rugby27 del penitenziario incontrerà i Cinghiali del Setta (Bologna).L’iniziativa è stata presentata nella residenza municipale di Ferrara, dall’assessore comunale allo sport Francesco Carità, il responsabile del progetto e di Rugby27 Stefano Cavallini, il tecnico Francesco Cavallini, il commissario degli arbitri Ulderico Montanari e Stefania Roversi di Sport e Salute, sede di Ferrara. "Il 3 maggio – ha sottolineato l’assessore – la nostra città ospiterà un evento sportivo. La prima partita di rugby tra Ferrara e Bologna, con la squadra dei Cinghiali in campo nel campo interno al penitenziario. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - ‘Rugby oltre le sbarre’, ci siamo. Debutta la squadra del carcere Il rispetto delle regole e dell’avversario attraverso il gioco della palla ovale. Si tratta del progettole. Ci sarà un incontro di rugby, debutto ufficiale dellaRugby27 del penitenziario di Ferrara, Sarà sabato 3 maggio alle 14.30. LaRugby27 del penitenziario incontrerà i Cinghiali del Setta (Bologna).L’iniziativa è stata presentata nella residenza municipale di Ferrara, dall’assessore comunale allo sport Francesco Carità, il responsabile del progetto e di Rugby27 Stefano Cavallini, il tecnico Francesco Cavallini, il commissario degli arbitri Ulderico Montanari e Stefania Roversi di Sport e Salute, sede di Ferrara. "Il 3 maggio – ha sottolineato l’assessore – la nostra città ospiterà un evento sportivo. La prima partita di rugby tra Ferrara e Bologna, con ladei Cinghiali in campo nel campo interno al penitenziario. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Allenamenti, impegno e disciplina: detenuti in campo con 'Rugby oltre le sbarre' - Il titolo dell'appuntamento è 'Rugby oltre le sbarre'. Un incontro che segna il debutto ufficiale della squadra Rugby27 del carcere di Ferrara, in programma sabato 3 maggio alle 14.30. Nell'occasione, la squadra Rugby27 nel campo sportivo del penitenziario estense incontrerà i Cinghiali del Setta... 🔗ferraratoday.it

