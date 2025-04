Rugby lungo stop per Gianmarco Lucchesi

Gianmarco Lucchesi, per l’ItalRugby e per il Tolone. Il tallonatore azzurro, infatti, si è seriamente infortunato nella sfida di alcune settimane fa di Champions Cup contro il Tolosa, subendo la lesione del legamento crociato. Un infortunio di cui il club non ha parlato nelle ultime settimane, ma riportato da Rugbyrama, che ha parlato di un’imminente operazione e di uno stop di diversi mesi.Stagione finita per il numero 2 azzurro, che salterà dunque i playoff del Top 14, ma anche addio al tour estivo dell’Italia in Sudafrica. Una brutta notizia per Gonzalo Quesada, con Lucchesi che stava attraversando un ottimo momento di forma ed era uno dei migliori giocatori del massimo campionato francese in questa stagione.Per Gianmarco Lucchesi l’infortunio subito non è il primo della sua carriera, con il tallonatore che già nel 2022 ha subito la rottura del legamento crociato anteriore e il legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. 🔗 Oasport.it - Rugby, lungo stop per Gianmarco Lucchesi Brutta tegola per, per l’Itale per il Tolone. Il tallonatore azzurro, infatti, si è seriamente infortunato nella sfida di alcune settimane fa di Champions Cup contro il Tolosa, subendo la lesione del legamento crociato. Un infortunio di cui il club non ha parlato nelle ultime settimane, ma riportato darama, che ha parlato di un’imminente operazione e di unodi diversi mesi.Stagione finita per il numero 2 azzurro, che salterà dunque i playoff del Top 14, ma anche addio al tour estivo dell’Italia in Sudafrica. Una brutta notizia per Gonzalo Quesada, conche stava attraversando un ottimo momento di forma ed era uno dei migliori giocatori del massimo campionato francese in questa stagione.Perl’infortunio subito non è il primo della sua carriera, con il tallonatore che già nel 2022 ha subito la rottura del legamento crociato anteriore e il legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. 🔗 Oasport.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Serie A: si fa male in allenamento, rischio lungo stop - Brutte notizie per quanto riguarda un tecnico. Il giocatore si è fermato nell’ultima seduta e il rischio è quello di uno stop di poco conto Si avvicina un nuovo weekend di campionato. La stagione è ormai pronta ad entrare nel vivo e per questo motivo ogni punto inizia ad essere fondamentale per il raggiungimento dei singoli obiettivi. Quindi la speranza dei tecnici è quella di poter contare sull’intera rosa per avere maggiori possibilità oltre che naturalmente rendere la squadra ancora più imprevedibile. 🔗rompipallone.it

Sky Germania: Musiala salta anche il ritorno con l'Inter, ma non solo. Lo stop è lungo - Non ci sarà all`andata, ma nemmeno al ritorno. L`infortunio muscolare rimediato dal centrocampista del Bayern Monaco Jamal Musiala è subito... 🔗calciomercato.com

Dybala rischia uno stop più lungo del previsto dopo l’ultimo infortunio: “Si tratta di lesioni rare” - Paulo Dybala rischia uno stop di oltre un mese dopo l'ultimo infortunio in Roma-Cagliari. L'attaccante argentino ha subito una lesione rara: "I tessuti si rigenerano più lentamente”.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Top 14, Tolone: brutto infortunio per Gianmarco Lucchesi; Top 14: Azzurri tra i migliori in diverse categorie statistiche; Dalla paura alla rinascita: Gianmarco Lucchetta racconta il suo ritorno alla vita; Golden Gala a Roma, deludono Tamberi e Jacobs. Successo per Diaz. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mogliano. Mischia cede, il pilone Gianmarco Lucchetta di 31 anni rimane sotto: ricoverato in rianimazione al Ca' Foncello - Choc durante una partita di rugby. Mischia cede, il pilone Gianmarco Lucchetta di 31 anni rimane sotto e riporta una gravissima lussazione di una vertebra cervicale: ricoverato in rianimazione al ... 🔗leggo.it