Rugby è il momento delle semifinali delle coppe europee

Si disputano nel fine settimana le semifinali della Champions Cup e della Challenge Cup, le due manifestazioni europee di Rugby. Otto squadre scenderanno in campo per conquistare l'ultimo atto dei due tornei continentali, con gli occhi ovviamente puntati soprattutto sulle sfide di Champions Cup.In Champions Cup si parte sabato pomeriggio, alle 18.30, all'Aviva Stadium di Dublino dove si affronteranno il Leinster e i Northampton Saints. Per i dubliners i favori dei pronostici, ma gli irlandesi devono sfidare anche il tabù della coppa europea, dove sono stati sconfitti per tre anni consecutivi in finale. Domenica, alle 16.00, al Matmut Atlantique sarà invece derby francese tra il Bordeaux e il Tolosa. Difficile trovare una formazione favorita, con il Bordeaux che avrà il vantaggio delle mura domestiche, ma gli ospiti hanno l'esperienza da mettere in campo.

Volley femminile, momento della verità delle semifinali: Novara sfida Conegliano, Milano a un passo dal traguardo - Le semifinali dei playoff di Serie A1 femminile arrivano al momento decisivo con Gara 3, in programma tra sabato e domenica, dopo due partite già ricche di colpi di scena. Se Novara ha riaperto completamente la serie battendo Conegliano con un netto 3-0 al PalaIgor, Milano ha confermato il buon momento superando Scandicci al tie-break sul proprio campo, portandosi avanti 2-0 nella serie. Sabato alle 20:30 al PalaVerde andrà in scena la sfida tra Conegliano e Novara, che torna in equilibrio sull’1-1 dopo la brillante prestazione delle piemontesi in Gara 2. 🔗oasport.it

Rugby, Coppe europee: i risultati dei quarti di finale - Nel weekend si sono disputati i match dei quarti di finale di Champions Cup e Challenge Cup, le due coppe europee di rugby che hanno, dunque, deciso le semifinaliste che questa primavera si giocheranno i due titoli continentali. Ecco come è andata. In Champions Cup si è iniziato con la clamorosa vittoria del Leinster contro i Glasgow Warriors. I dubliners hanno dominato il match all’Aviva Stadium vincendo per 52-0, senza lasciare alcuno scampo agli scozzesi. 🔗oasport.it

IVECO Cus Torino Rugby: nella semifinale Coppa Conference sconfitta con Colorno - Sconfitta all’Albonico ma ottima prestazione per la formazione di Serie A Élite femminile nella semifinale di ritorno contro la SIA-MPL Rugby Colorno ... 🔗tuttosport.com

Rugby, Coppe europee: i risultati dei quarti di finale - Nel weekend si sono disputati i match dei quarti di finale di Champions Cup e Challenge Cup, le due coppe europee di rugby che hanno ... Tolosa si impone 18-21. Le semifinali, dunque, vedranno ... 🔗oasport.it