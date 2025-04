Rufus Sewell Tony Goldwyn e Justin Theroux in Billion Dollar Spy

Rufus Sewell, Tony Goldwyn e Justin Theroux in Billion Dollar SpyBillion Dollar Spy, thriller ambientato nella Guerra Fredda di Walden Media e Weed Road Pictures, ha aggiunto al cast Rufus Sewell, Tony Goldwyn e Justin Theroux, mentre Russell Crowe e Harry Lawtey sono già sul set a Budapest, in Ungheria.Tony Goldwyn avrà il ruolo dell’agente della CIA Burton Gerber, Rufus Sewell quello del capo dell’ufficio CIA di Mosca, Gus Hathaway, e Justin Theroux quello dell’agente della CIA Van Spencer. Inoltre, Tennyson Crowe si unisce al cast nel ruolo di Sasha Tolkachev, figlio di Adolf, nell’adattamento diretto da Amma Asante del libro dell’autore premio Pulitzer David E. Hoffman.Billion Dollar Spy racconta la vera storia della spia sovietica Adolf Tolkachev, interpretato da Crowe. Lawtey interpreta il contatto di Tolkachev con la CIA all’interno della stazione di Mosca. 🔗 inSpySpy, thriller ambientato nella Guerra Fredda di Walden Media e Weed Road Pictures, ha aggiunto al cast, mentre Russell Crowe e Harry Lawtey sono già sul set a Budapest, in Ungheria.avrà il ruolo dell’agente della CIA Burton Gerber,quello del capo dell’ufficio CIA di Mosca, Gus Hathaway, equello dell’agente della CIA Van Spencer. Inoltre, Tennyson Crowe si unisce al cast nel ruolo di Sasha Tolkachev, figlio di Adolf, nell’adattamento diretto da Amma Asante del libro dell’autore premio Pulitzer David E. Hoffman.Spy racconta la vera storia della spia sovietica Adolf Tolkachev, interpretato da Crowe. Lawtey interpreta il contatto di Tolkachev con la CIA all’interno della stazione di Mosca. 🔗 Cinefilos.it

