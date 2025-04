Rüdiger è andato dalla linea

2025-04-30 14:38:00 Calcio spagnolo:Ilkay Gündogan conosce molto bene Antonio. Entrambi i giocatori hanno condiviso costumi quando rappresentano la squadra tedesca. Per il mezzo “bild”, Il centrocampista di Manchester City ha confessato la sua percezione A proposito di quello che è successo con la difesa di Madrid: “Quando hai Toni () nella tua squadra, ti sembra fantastico; Quando lo hai come avversario, è super fastidioso“L’arbitro scrive che il tedesco doveva essere soggetto a mostrare “un atteggiamento aggressivo”Il comportamento dinei momenti cruciali come la finale della Copa del Rey, Era esposto prima di tutto. La maggior parte delle opinioni erano negative. Secondo Gündogan, Il calciatore di Madrid può avere un “personaggio provocatorio e aggressivo”ma ha anche aggiunto che è il suo modo di essere. 🔗 Justcalcio.com