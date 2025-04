Rüdiger diede un pugno al fegato a un avversario | a Dortmund lo chiamavano Rocky In Germania è un caso Spiegel

Spiegel ha riservato un lungo articolo all’analisi di ciò che è accaduto ad Antonio Rüdiger, difensore del Real Madrid squalificato per 6 giornate (ma potevano essere 12 ndr) per aver lanciato uno o più oggetti contro l’arbitro in finale di Coppa del Re contro il Barcellona. Il tedesco ex Roma ha lanciato un oggetto (c’è chi dice ghiaccio, chi un nastro) verso l’arbitro dopo una decisione che evidentemente non aveva gradito, decisione presa al 120esimo minuto di gioco e quindi all’acme del match. Il motivo dell’irascibilità del giocatore sarebbe – secondo il quotidiano – da attribuire ad un particolare elemento. Tra l’altro il difensore ha scelto di scontare la sua squalifica in Liga nella prossima stagione, visto che si opererà al menisco e resterà fuori per un po’. 🔗 Ilnapolista.it - Rüdiger diede un pugno al fegato a un avversario: a Dortmund lo chiamavano Rocky. In Germania è un caso (Spiegel) Il quotidiano tedesco Derha riservato un lungo articolo all’analisi di ciò che è accaduto ad Antonio, difensore del Real Madrid squalificato per 6 giornate (ma potevano essere 12 ndr) per aver lanciato uno o più oggetti contro l’arbitro in finale di Coppa del Re contro il Barcellona. Il tedesco ex Roma ha lanciato un oggetto (c’è chi dice ghiaccio, chi un nastro) verso l’arbitro dopo una decisione che evidentemente non aveva gradito, decisione presa al 120esimo minuto di gioco e quindi all’acme del match. Il motivo dell’irascibilità del giocatore sarebbe – secondo il quotidiano – da attribuire ad un particolare elemento. Tra l’altro il difensore ha scelto di scontare la sua squalifica in Liga nella prossima stagione, visto che si opererà al menisco e resterà fuori per un po’. 🔗 Ilnapolista.it

