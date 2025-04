Rubò oro bracciali e carte bancomat da cui prelevò 3mila euro | finisce in carcere

Ferraratoday.it - Rubò oro, bracciali e carte bancomat (da cui prelevò 3mila euro): finisce in carcere Tra martedì 29 e mercoledì 30 aprile, i carabinieri di Comacchio hanno eseguito due provvedimenti restrittivi a carico di un cittadino straniero, domiciliato a Codigoro e un cittadino italiano, residente a Mesola.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl primo arrestoIn. 🔗 Ferraratoday.it

