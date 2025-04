Ruba seicento euro a un anziano arrestato dai carabinieri

carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Patti, su richiesta della procura guidata da Angelo Vittorio Cavallo, nei confronti di un 28enne cittadino straniero, già noto alle Forze. 🔗 Messinatoday.it - Ruba seicento euro a un anziano, arrestato dai carabinieri Ieri idella Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Patti, su richiesta della procura guidata da Angelo Vittorio Cavallo, nei confronti di un 28enne cittadino straniero, già noto alle Forze. 🔗 Messinatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Truffa un anziano: "15000 euro per liberare tuo figlio". Arrestato - AGI - Ventenne in manette per l'ennesima truffa a un anziano. Prima la telefonata di un finto maresciallo dei carabinieri, che ha fatto credere alla vittima che suo figlio, "coinvolto in un incidente stradale", avrebbe dovuto pagare una somma di denaro per scongiurare ulteriori conseguenze. Richiesta di denaro Infatti poco dopo un uomo si è presentato nell'abitazione del pensionato di San Pier Niceto, per riscuotere la somma di 15 mila euro in contanti, richiesti facendo credergli che il figlio era stato trattenuto in caserma in seguito a un incidente stradale. 🔗agi.it

L’imbianchino le ruba cinque Rolex. A processo: bottino da 50mila euro - Arezzo, 20 febbraio 2025 – Spariscono i Rolex a casa di un’anziana: L’imbianchino, chiamato per un lavoro domestico, è ora accusato di furto. Cinque pezzi, per un valore complessivo di 50mila euro, sono stati recuperati a casa sua dai carabinieri. Il libero professionista del Casentino è attualmente a processo e rischia dai quattro ai sette anni di condanna. I fatti accaduti nel novembre 2023 La vittima, una signora anziana che vive sola in un paese del Casentino, chiama un imbianchino che conosce da venticinque anni per imbiancare le pareti di casa. 🔗lanazione.it

Gioia Sannitica, ruba rame per 30mila euro: arrestato - Tempo di lettura: < 1 minutoIn seguito ad una ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura, i Carabinieri della Stazione di Piedimonte Matese hanno dato esecuzione agli arresti domiciliari nei confronti di un 44enne per reiterato furto di rame in un fabbricato in costruzione sito nel Comune di Gioia Sannitica. Le indagini, supportate da immagini che ritraevano l’indiziato asportare un quantitativo di rame per un valore superiore ai 30mila euro, hanno portato ad indentificare il 44enne che dopo le formalità di rito è stato sottoposto ... 🔗anteprima24.it

Se ne parla anche su altri siti

Ruba seicento euro a un anziano, arrestato dai carabinieri; Ruba il portafoglio a un 94enne con il deambulatore, denunciato ladro seriale; Ruba nel centro commerciale a Milano utilizzando una borsetta magica che elude i controlli: arrestata; Piazza Cavour | Furto all'ottica Ruffo: ruba occhiali per 600 euro, spintona una commessa e scappa. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ruba 600 euro ad un anziano, 28enne agli arresti domiciliari - Iscriviti alla newsletter di tempostretto.it per rimanere aggiornato sulle ultime notizie dalle città metropolitane di Messina e Reggio Calabria S. AGATA DI MILITELLO – I carabinieri della Compagnia d ... 🔗msn.com

Anziano prende a martellate una suora, poi le ruba mille euro: arrestato il 61enne. Come sta la religiosa - Ha aggredito una missionaria laica con un martello e l'ha rapinata di mille euro. È accaduto il 5 marzo scorso nel centro di Bari. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 61 anni, incensurato, in ... 🔗corriereadriatico.it

Anziano prende a martellate una suora, poi le ruba mille euro: arrestato il 61enne. Come sta la religiosa - Ha aggredito una missionaria laica con un martello e l'ha rapinata di mille euro. È accaduto il 5 marzo scorso nel centro di Bari. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 61 anni, incensurato ... 🔗leggo.it