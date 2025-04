Ruba cosmetici in un negozio e picchia la titolare arrestata 40enne

cosmetici prelevati furtivamente dagli scaffali, avrebbe aggredito la titolare del negozio, una donna di nazionalità cinese.La presunta ladra, residente a Surbo e domiciliata a Sava, uscita dalla barriera delle casse, allarichiesta dei dipendenti del grande magazzino di mostrare il contenuto custodito nella sua borsa, li avrebbe prima insultati per poi passare alle vie di fatto aggredendo violentemente la titolare fino tirarle i capelli. 🔗 Tarantinitime.it - Ruba cosmetici in un negozio e picchia la titolare, arrestata 40enne Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha arrestato una donna di 40 anni perchéritenuta presunta responsabile del reato di rapina impropria.Il personale della Squadra Volante è intervenuto nei pressi di un grande magazzino sito al Quartiere Tamburi gestito da cittadini cinesi dove era stata segnalata una lite tra una cliente ed i dipendenti di quell’esercizio commerciale.I poliziotti hanno rilevato dal racconto dei presenti che una donna a loro conosciuta per i suoi piccoli precedenti penali dopo essere stata scoperta con alcuniprelevati furtivamente dagli scaffali, avrebbe aggredito ladel, una donna di nazionalità cinese.La presunta ladra, residente a Surbo e domiciliata a Sava, uscita dalla barriera delle casse, allarichiesta dei dipendenti del grande magazzino di mostrare il contenuto custodito nella sua borsa, li avrebbe prima insultati per poi passare alle vie di fatto aggredendo violentemente lafino tirarle i capelli. 🔗 Tarantinitime.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ruba cosmetici in un negozio: scatta la denuncia per una 57enne - Razzia di cosmetici in un negozio, denunciata una 57enne di origini cubane per il reato di furto aggravato in concorso. I fatti risalgono a novembre scorso, quando il responsabile di un punto vendita a marchio Acqua&Sapone ha formalizzato la querela nei confronti di due donne che avrebbero asportato dall’esercizio alcuni profumi per un valore di oltre 230 euro. Dalle prime informazioni assunte dalla Polizia, una di loro aveva un marcato accento latino-americano. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ruba vestiti e picchia l'addetto alla sicurezza: 20enne in manette - Firenze, 1 aprile 2025 - Ha rubato alcuni capi di abbigliamento per un valore di 210 euro dal negozio Coin di piazza del Grano e, sorpreso dall'addetto alla sicurezza, lo ha aggredito per cercare di fuggire. Per questo un 20enne peruviano è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi con l'accusa di rapina impropria. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio del 30 marzo. 🔗lanazione.it

Ruba vestiti in un negozio di via Roma a Verona, scatta l'antitaccheggio: 18enne arrestato per tentata rapina - Un diciottenne è stato arrestato a Verona per tentata rapina dopo aver aggredito un vigilante in un negozio di via Roma. 🔗notizie.virgilio.it

Ne parlano su altre fonti

Taranto, ruba cosmetici in un negozio e picchia la titolare: arrestata; Pulsano, l'impegno del Sindaco dopo l'incendio; Ruba liquori e picchia direttore del supermarket; Furto alla Coop Lame: sorpreso a rubare picchia i vigilantes, arrestato. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ruba profumi da Zara e picchia gli addetti alla sicurezza, arrestato per rapina impropria - Ruba quattro confezioni di profumo nel negozio Zara di piazza San Jacopo ad Arezzo, viene scoperto e si avventa contro gli addetti alla sicurezza in modo violento. Un marocchino classe 1997 è stato ar ... 🔗corrierediarezzo.it

Ruba cosmetici in un negozio: scatta la denuncia per una 57enne - Razzia di cosmetici in un negozio, denunciata una 57enne di origini cubane per il reato di furto aggravato in concorso. I fatti risalgono a novembre scorso, quando il responsabile di un punto ... 🔗msn.com

Ruba abiti e poi picchia l'addetto alla sicurezza. Arrestato dai Carabinieri per rapina - Nello specifico l’uomo era riuscito ad impossessarsi di alcuni capi di abbigliamento (del valore di euro 210,00) esposti all’interno del negozio Coin di piazza del Grano allorquando, sorpreso da un ... 🔗okmugello.it