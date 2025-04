Rossella Erra denuncia insulti social per il suo peso e difficoltà nel percorso dietetico

Rossella Erra ha espresso il suo disappunto per gli insulti quotidiani ricevuti sui social media, conseguenza del suo peso corporeo. Durante la sua partecipazione a La volta buona, trasmesso in data mercoledì 30 aprile, l’opinionista ha rivelato come i commenti offensivi la colpiscano ogniqualvolta appare in compagnia del palinsesto televisivo. Esordio in studio e testimonianze . L'articolo Rossella Erra denuncia insulti social per il suo peso e difficoltà nel percorso dietetico è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - Rossella Erra denuncia insulti social per il suo peso e difficoltà nel percorso dietetico ha espresso il suo disappunto per gliquotidiani ricevuti suimedia, conseguenza del suocorporeo. Durante la sua partecipazione a La volta buona, trasmesso in data mercoledì 30 aprile, l’opinionista ha rivelato come i commenti offensivi la colpiscano ogniqualvolta appare in compagnia del palinsesto televisivo. Esordio in studio e testimonianze . L'articoloper il suonelè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Campi Flegrei: terremoto, insulti razzisti sui social, Geolier denuncia “battutacce” - “Vesuvio erutta” e “abbiamo un sogno nel cuore”, slogan che richiamano cori da stadio cantati in chiave anti Napoli, sono stati riproposti nei commenti ai post sui social network e agli articoli dei quotidiani sul terremoto di magnitudo 4.4 che si è verificato nella notte nell’area dei Campi Flegrei. Diverse le segnalazioni da parte degli utenti sulla presenza di commenti a sfondo razzista, come già capitato in occasione delle precedenti crisi legate al bradisismo nell’area flegrea. 🔗ildenaro.it

Selvaggia Lucarelli protesta a L’Eredità: “Per l’ennesima volta mi avete messo di fronte Rossella Erra” - A L'Eredità si ripete il "duello" di Ballando con le Stelle. Selvaggia Lucarelli protesta scherzosamente con Liorni e Rossella Erra risponde al gioco: "Ormai non esisti senza di me".Continua a leggere 🔗fanpage.it

La denuncia del Gladiator: "Dirigente del Castel Volturno ha lanciato pesanti insulti contro il nostro amministratore" - Dirigente del Castel Volturno lancia pesanti insulti all’amministratore del Gladiator. E’ questa la denuncia fatta dalla società sammaritana al termine della sfida andata in scena ieri al Piccirillo, finita con il risultato di 2-1 per i padroni di casa. “La grande vittoria di ieri che ha... 🔗casertanews.it

Se ne parla anche su altri siti

La volta buona, Alessandra Mussolini gela la Balivo: “Niente denuncia dopo l’attacco. Era italiano”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Rossella Erra: "Mi dicono balena e che sono grossa come il divano della Balivo" - L'opinionista di Ballando con le stelle ha rivelato a Caterina Balivo di dover fare i conti ogni volta con le critiche velenose sul suo peso ... 🔗msn.com

Rossella Erra insultata per il suo peso: “Mi dicono che sono grossa come il divano di Caterina Balivo” - Rossella Erra si racconta nel salotto de La Volta Buona. Nella puntata in onda mercoledì 30 aprile rivela a Caterina Balivo gli insulti ricevuti a proposito ... 🔗fanpage.it

Rossella Erra choc: “Mi insultano ogni volta che dico che ho perso peso”/ “Non sono serena, mi fanno male…” - Rossella Erra e gli insulti choc dopo il racconto sulla perdita di peso: “Succede ogni volta che vengo qui a La Volta Buona, ora…”. 🔗ilsussidiario.net