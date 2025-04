Rosalinda Cannavò e Camilla lontane da Andrea Il dolce momento tra madre e figlia

Rosalinda Cannavò, dolce giornata madre-figlia mentre Andrea Zenga è lontano per lavoroRosalinda Cannavò ha trascorso una giornata all'insegna dell'amore familiare, scegliendo di dedicare il suo tempo alla persona che sta illuminando la sua vita: Camilla. In un momento in cui il compagno Andrea Zenga è lontano per impegni professionali, l'ex attrice e influencer ha colto l'occasione per riconnettersi e condividere con i follower un piccolo spaccato di quotidianità vera.Leggi anche Helena Prestes e Javier: una nuova meta ed un'occasione unica per incontrare i fanUna giornata d'amore con la piccola CamillaL'attrice e cantante ha scelto di vivere appieno il tempo con la sua bambina, tra coccole, passeggiate e sorrisi che raccontano molto più di mille parole.Rosalinda ha ammesso: "Noi stiamo andando al parco.

