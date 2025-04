Rosa Tommaso Donna Wanda e gli altri | per i protagonisti di Mare Fuori 5 è arrivato il gran finale stasera in tv su Rai 2

arrivato il momento di chiudere questo capitolo, in attesa che si apra il prossimo, già in produzione. Stiamo parlando di Mare Fuori 5, la serie fiore all’occhiello della Rai, che stasera in tv manda in onda l’ultima puntata. Con l’undicesimo e il dodicesimo episodio si conclude, così, la quinta stagione della serie trasmessa dalle 21.20 su Rai2. Sei settimane dopo l’intero box set è stato reso disponibile (compresi quelli degli anni passati) sulla piattaforma streaming di RaiPlay.Scelta molto criticata (gli ascolti di Rai2 sono andato via via scemando), ma che non ha intaccato la forza di Mare Fuori: rimane una delle serie più amate targate Rai. Tanto è vero che, oltre al film incentrato su Rosa Ricci, è già in fase di produzione la sesta stagione. 🔗 Amica.it - Rosa, Tommaso, Donna Wanda e gli altri: per i protagonisti di "Mare Fuori 5" è arrivato il gran finale, stasera in tv su Rai 2 Tutto si compie. O quasi. Èil momento di chiudere questo capitolo, in attesa che si apra il prossimo, già in produzione. Stiamo parlando di5, la serie fiore all’occhiello della Rai, chein tv manda in onda l’ultima puntata. Con l’undicesimo e il dodicesimo episodio si conclude, così, la quinta stagione della serie trasmessa dalle 21.20 su Rai2. Sei settimane dopo l’intero box set è stato reso disponibile (compresi quelli degli anni passati) sulla piattaforma streaming di RaiPlay.Scelta molto criticata (gli ascolti di Rai2 sono andato via via scemando), ma che non ha intaccato la forza di: rimane una delle serie più amate targate Rai. Tanto è vero che, oltre al film incentrato suRicci, è già in fase di produzione la sesta stagione. 🔗 Amica.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Open Week sulla salute della donna: dal 22 al 30 aprile visite gratuite negli Ospedali Bollino Rosa - Arezzo, 9 aprile 2025 – Anche l’ospedale San Donato e l’ospedale del Valdarno aderiscono all’Open Week sulla Salute della Donna, che si celebra dal 22 al 30 aprile, mettendo a disposizione visite gratuite con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. L’iniziativa è promossa da Fondazione Onda ETS e riguarda gli ospedali Bollino Rosa di cui, in provincia di Arezzo, fanno parte il San Donato e il Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi. 🔗lanazione.it

Torna “La forza della donna“. Opere in rosa da ammirare - CODOGNO Gli artisti del Basso Lodigiano, per sensibilizzare sul tema della donna, nella Giornata internazionale dedicata, ridanno vita a un’iniziativa tradizionale che attira sempre molti proseliti. Torna, come da diciotto anni a questa parte e stavolta sdoppiata, la mostra a tema "La forza della donna", curata da Emma Azzi (nella foto) e che coinvolge, tra gli altri, "Io per te" e Centro antiviolenza. 🔗ilgiorno.it

'Il commercio si veste di donna', nel Municipio II eventi dedicati al mondo rosa - Reading, musica e arte itineranti, una mostra fotografica nei negozi. Dal 3 al 9 marzo la commissione Cultura del Municipio II, in collaborazione con la presidente del Municipio Alessandra Lopez, promuove l’iniziativa 'Il commercio si veste di donna'. La rassegna, in continuità con le edizioni... 🔗baritoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Come finisce Mare Fuori 5: la spiegazione del finale; Mare Fuori 5, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni; Mare Fuori 5: le trame dei primi 6 episodi, da oggi in streaming su RaiPlay; Mare Fuori, non solo Ciro Ricci: forse un altro personaggio è ancora vivo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Mare Fuori 5, come finisce: Rosa Ricci vittima di un attentato, addio a Donna Wanda - Tra loro c'è Donna Wanda (Pia Lanciotti ... Resta invece in bilico il destino di Tommaso (Manuele Velo) che nel finale si beccherà una pallottola indirizzata a Rosa Ricci. 🔗it.blastingnews.com

Rosa Ricci gioca a fare la boss nella terza puntata di “Mare fuori 5”. Tommaso entra nell’IPM - Tommaso (Manuele Velo ... Lascia Napoli con la madre che perdona il figlio dopo aver affrontato con coraggio Donna Wanda. A salutarlo prima della partenza ci sono il Comandante. 🔗iodonna.it