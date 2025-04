Ronaldo contestato dai tifosi dopo la retrocessione | lanceranno banconote con la sua faccia

tifosi del Valladolid contestano Ronaldo il Fenomeno dopo la retrocessione della squadra: lanceranno in campo 60mila banconote con la sua faccia incitandolo a vendere il club. 🔗 del Valladolid contestanoil Fenomenoladella squadra:in campo 60milacon la suaincitandolo a vendere il club. 🔗 Fanpage.it

Ronaldo contestato dai tifosi dopo la retrocessione: lanceranno banconote con la sua faccia - I tifosi del Valladolid contestano Ronaldo il Fenomeno dopo la retrocessione della squadra: lanceranno in campo 60mila banconote con la sua faccia incitandolo ... 🔗fanpage.it

“Ronaldo go home”: pronta una dura protesta dei tifosi del Valladolid - La retrocessione del Valladolid in Segunda División è già matematica e il patron brasiliano continua a essere molto ... 🔗derbyderbyderby.it

Ronaldo presidente è un flop, il suo Real Valladolid retrocede con numeri horror: i tifosi lo criticano - Il brasiliano aveva preso il club nel 2018 promettendo la Champions, ma in sette anni di gestione è già retrocesso tre volte, l'ultima delle quali con ben 5 giornate di anticipo: «Per noi era un dio, ... 🔗msn.com