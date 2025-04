Rome Startup Week 2025 | al Gazometro innovazione policy hackathon e blue economy

Gazometro di Roma si prepara ad accogliere una manifestazione di eccellenza nell'ambito dell'innovazione e della tecnologia con la prossima edizione della Rome Startup Week 2025, evento destinato a ispirare i futuri leader e a mettere in contatto le realtà imprenditoriali con il mercato dei capitali. Programmazione e tematiche Durante l'evento, oltre trenta tavole rotonde . L'articolo Rome Startup Week 2025: al Gazometro innovazione, policy hackathon e blue economy è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Al via Rome Startup Week 2025, al Gazometro 5.000 persone, 30 panel e 60 speaker - (Adnkronos) – E’ tutto pronto al Gazometro di Roma per la prossima edizione della Rome Startup Week 2025, il Festival dove Innovazione e Tecnologia ispirano i futuri leader del nostro Paese e incontrano il mercato dei capitali. Durante l’evento, si alterneranno oltre 30 panel e talk con più di 60 speaker, italiani e internazionali che […] 🔗periodicodaily.com

Rome startup week, fermare fuga talenti italiani e creare condizioni per ritorno in Italia - (Adnkronos) – “Siamo un Paese che continua a perdere talenti e competenze che emigrano all’estero e non tornano più nonostante il Decreto Crescita. I dati recenti sono drammatici: +36% di giovani che, anno dopo anno, lasciano l’Italia per lavorare o fare impresa all’estero. E’ una emorragia che dobbiamo fermare: alla Rome startup week 2025 (RSW25) […] L'articolo Rome startup week, fermare fuga talenti italiani e creare condizioni per ritorno in Italia proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Al via Rome Startup Week 2025, al Gazometro 5.000 persone, 30 panel e 60 speaker - (Adnkronos) - E’ tutto pronto al Gazometro di Roma per la prossima edizione della Rome Startup Week 2025, il Festival dove Innovazione e Tecnologia ispirano i futuri leader del nostro Paese e incontra ... 🔗msn.com

Startup, investitori, istituzioni: a Roma nasce la nuova economia dell’innovazione - Dal 6 all’8 maggio la community dell’innovazione si dà appuntamento alla Rome Startup Week. Verrà inaugurerato il primo Policy Hackathon ... 🔗startupitalia.eu

Startup week 2025, al via il 7 e l'8 maggio al Gazometro per affrontare l'emergenza dei giovani talenti all'estero - La Rome Startup Week 2025 inizierà il 7 e l'8 maggio al Gazometro precedura dalla giornata di apertura al Salone degli Arazzi del Ministero ... 🔗msn.com