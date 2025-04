Roma vescovo di Rimini borseggiato in metro

Roma per il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi: gli sono stati rubati soldi e carte di credito, subito bloccate 🔗 Imolaoggi.it - Roma, vescovo di Rimini borseggiato in metro Brutta avventura aper ildiNicolò Anselmi: gli sono stati rubati soldi e carte di credito, subito bloccate 🔗 Imolaoggi.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Borseggiato il vescovo Anselmi, il presule derubato in metropolitana mentre era a Roma per i funerali del Papa - Brutta avventura per il vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi, derubato mentre si trovava a Roma. Il presule, nei giorni scorsi, si era recato nella capitale per presenziare ai funerali di Papa Francesco. Nella giornata di domenica si stava apprestando a rientrare presso la sua Diocesi e... 🔗riminitoday.it

Un vescovo arrivato a Roma per i funerali di papa Francesco è stato borseggiato in metro - Brutta avventura a Roma per il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi che, mentre era nella Capitale per rendere omaggio a papa Francesco, ha subito un furto. Il religioso, dopo il aver assistito al funerale del Santo Padre, secondo quanto appreso, è stato infatti borseggiato mentre era su un treno... 🔗romatoday.it

L'abbraccio di Roma al suo vescovo: le immagini aeree in diretta | VIDEO - L'ultimo saluto di Roma e del mondo a Papa Francesco. I funerali a San Pietro e il corteo funebre fino alla basilica di Santa Maria Maggiore, luogo scelto da Jorge Mario Bergoglio per la sua sepoltura: ecco le immagini che arrivano in diretta dall'elicottero della polizia di Stato. 🔗iltempo.it

Cosa riportano altre fonti

Roma, borseggiato il vescovo di Rimini: derubato in metro dopo i funerali di Papa Francesco; Borseggiato in metro a Roma il vescovo di Rimini; Un vescovo arrivato a Roma per i funerali di papa Francesco è stato borseggiato in metro; Il Vescovo di Rimini borseggiato a Roma dopo i funerali di papa Francesco. 🔗Cosa riportano altre fonti

Roma, borseggiato il vescovo di Rimini: derubato in metro dopo i funerali di Papa Francesco - Disavventura romana per monsignor Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini, rimasto vittima di un borseggio domenica scorsa mentre si trovava nella Capitale ... 🔗sanmarinortv.sm

Borseggiato in metro a Roma il vescovo di Rimini - Monsignor Anselmi derubato di portafoglio, documenti e chiavi sulla linea A. Il furto durante un weekend ad alta allerta sicurezza per l’afflusso di pellegrini nella Capitale ... 🔗altarimini.it

Il vescovo di Rimini borseggiato dopo i funerali di Papa Francesco - Il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, è stato borseggiato domenica scorsa in metropolitana a Roma. Monsignor Anselmi stava viaggiando su un treno ... 🔗corriereromagna.it