Roma tutta la verità su Farioli | c’è da chiarire un punto importante

Farioli è tornato a essere accostato alla Roma, ma la situazione è diversa da come sembra. Il favorito un altro, con Ranieri sempre sullo sfondo. Facciamo chiarezza sul casting in corso per la panchina giallorossaRoma, tutta la verità su Farioli: c’è da chiarire un punto importante (Foto: Ansa) – serieanews.comA Trigoria, in questo momento, c’è una certezza e una grande incognita. La certezza si chiama Claudio Ranieri, che ha riportato entusiasmo, ordine e dignità. L’incognita è il futuro, quello che comincerà a luglio, quando la Roma dovrà decidere chi guiderà davvero il nuovo ciclo.Ranieri è entrato in corsa, si è preso la squadra come fosse casa sua – perché in fondo lo è – e ha rimesso tutto al proprio posto con una naturalezza disarmante. Ma anche lui sa che non era stato chiamato per restare. 🔗 Serieanews.com - Roma, tutta la verità su Farioli: c’è da chiarire un punto importante è tornato a essere accostato alla, ma la situazione è diversa da come sembra. Il favorito un altro, con Ranieri sempre sullo sfondo. Facciamo chiarezza sul casting in corso per la panchina giallorossalasu: c’è daun(Foto: Ansa) – serieanews.comA Trigoria, in questo momento, c’è una certezza e una grande incognita. La certezza si chiama Claudio Ranieri, che ha riportato entusiasmo, ordine e dignità. L’incognita è il futuro, quello che comincerà a luglio, quando ladovrà decidere chi guiderà davvero il nuovo ciclo.Ranieri è entrato in corsa, si è preso la squadra come fosse casa sua – perché in fondo lo è – e ha rimesso tutto al proprio posto con una naturalezza disarmante. Ma anche lui sa che non era stato chiamato per restare. 🔗 Serieanews.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Amici”, è amore tra due allieve? Tutta la verità - Nel panorama televisivo italiano, i reality show continuano a catturare l’attenzione del pubblico, non solo per le performance artistiche dei partecipanti, ma anche per le dinamiche interpersonali che si sviluppano all’interno del programma. Uno degli aspetti più discussi riguarda le relazioni tra i concorrenti, che spesso suscitano curiosità e speculazioni tra i fan. (Continua…) Leggi anche: “Amici”, clamorosa indiscrezione: potrebbe succedere nella prossima puntata del serale Leggi anche: “Uomini e Donne”, Gianmarco ha fatto la sua scelta? Finalmente la verità L’interesse del ... 🔗tvzap.it

Divenuta popolare per la sua presenza a "Quelli che il calcio" e per la sua passione per i biancocelesti, la religiosa si è spenta a Roma, dopo aver dedicato tutta la sua vita al sostegno ai più deboli - Tifosissima della Lazio, tanto che, se si fosse potuta elevare la passione per la squadra in dogma, ne avrebbe probabilmente firmato il primo catechismo, Suor Paola, presenza fissa alla trasmissione di Fabio Fazio, Quelli che il calcio, oggi non c’è più. La religiosa, che oltre alla fede in Dio, aveva anche quella incondizionata nella maglia biancoceleste, è morta a Roma all’età di 77 anni. Unica nel suo genere, Suor Paola lascia nei cuori dei telespettatori e anche di tutti i tifosi laziali, un ricordo indelebile. 🔗iodonna.it

Grande Fratello, tutta la verità di Lorenzo Spolverato: "Siamo tutti un po' cattivi in una storia raccontata male" - Il modello Lorenzo Spolverato ha ricordato la sua lunga e discussa esperienza nella Casa del Grande Fratello e dichiarato ancora una volta il suo amore per la ballerina Shaila Gatta. 🔗comingsoon.it

Cosa riportano altre fonti

TORRI: La Roma sta facendo un cammino da scudetto, SABATINI: Farioli non mi dispiacerebbe; Da Sarri a Farioli, passando per il sogno proibito: il punto sul prossimo allenatore della Roma; SABATINI: “Farioli non mi dispiacerebbe”, NARDO: “Vorrei Ranieri direttore generale”; Ranieri esclude due nomi dalla corsa per la panchina della Roma: Potrebbe non essere apprezzato. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online