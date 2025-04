Roma Soulé si racconta dagli inizi a Ronaldo | La Juve del 2021 era piena di bestie Ronaldo? Un genio

Roma, Soulé si racconta dagli inizi a Ronaldo: «La Juve del 2021 era piena di bestie. Ronaldo? Un genio» Si è raccontato ai microfoni di DSports Matias Soulé, attaccante della Roma, che ha sfruttato l’occasione per raccontare tutta la sua carriera, dagli inizi. inizi – «Stavo cercando club su internet, dove potermi mettere alla prova. . 🔗 Calcionews24.com - Roma, Soulé si racconta dagli inizi a Ronaldo: «La Juve del 2021 era piena di bestie. Ronaldo? Un genio» si: «Ladeleradi? Un» Si èto ai microfoni di DSports Matias, attaccante della, che ha sfruttato l’occasione perre tutta la sua carriera,– «Stavo cercando club su internet, dove potermi mettere alla prova. . 🔗 Calcionews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Soulé si racconta: «Ho desiderato molto venire alla Roma, mi ha sorpreso la grande accoglienza. Su Dybala…» - di Redazione JuventusNews24Soulé si racconta dopo il suo arrivo alla Roma: tutte le dichiarazioni dell’ex attaccante della Juve sui giallorossi L’ex calciatore della Juve Soulé ha parlato ai canali ufficiali della Roma per analizzare il suo arrivo in giallorosso. PAROLE – «Mi ha sorpreso tanto e non me l’aspettavo. Ho desiderato molto venire in questo Club. Rapporto con Paredes e Dybala? Il rapporto con loro due è bellissimo. 🔗juventusnews24.com

Roma, Soulé si racconta: “Ranieri mi ha aiutato, il gol nel derby speciale” - Il 2025 della Roma è stato estremamente positivo, con la rimonta in campionato che è proseguita nel migliore dei modi. I giallorossi hanno dato prova di avere uno scacchiere completo e compatto ma hanno anche recuperato elementi importanti, dalle seconde linee. Uno di questi è senza dubbio Matias Soulé, diventato di fatto titolare dato l’infortunio di Paulo Dybala. Nell’arco di un’intervista rilasciata ad Il Romanista, l’argentino ha raccontato il suo ultimo periodo: “Mi avevano detto che segnare in una gara del genere sarebbe stato fantastico, ma così… Non sapevo cosa fare mentre esultavo, ... 🔗sololaroma.it

Roma, indizio importante sul prossimo allenatore: lo porta Soulé - A volte basta una partita per capire tutto. La Roma ha trovato la sua strada: ora tocca a chi siederà in panchina non sbagliare più Roma, indizio importante sul prossimo allenatore: lo porta Soulé (LaPresse) – serieanews.comA volte serve uno schiaffo in pieno volto per accorgersi di cosa si ha davanti. Altre volte basta un derby. Perché dentro a certe partite non c’è solo la solita adrenalina, i soliti sfottò o la solita tensione che ti tiene sveglio la notte prima. 🔗serieanews.com