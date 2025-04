Roma si valuta il ricorso per la squalifica in U16 | il motivo

Roma Under 16, ha fatto scalpore nel mondo del calcio giovanile. La squalifica di 9 giornate inflitta dal Giudice Sportivo non solo chiude anticipatamente la sua stagione, ma solleva un importante dibattito tra giustizia sportiva, tutela degli arbitri e formazione dei ragazzi.Il fattoDurante l’andata degli ottavi playoff contro il Napoli, vinta 2-0 dalla Roma, Giammattei è stato espulso al 22’ per una spinta a gioco fermo su un avversario. La situazione è però degenerata: secondo il referto arbitrale, al momento dell’uscita dal campo il giocatore avrebbe colpito con uno schiaffo all’avambraccio l’assistente arbitrale, causando dolore seppur lieve.Questi i motivi che hanno portato alla maxi sanzione, come da comunicato ufficiale: “Espulso per aver colpito un avversario a gioco fermo con uno schiaffo sulla schiena, ritardava l’uscita dal terreno di gioco per protestare e colpiva l’A. 🔗 Sololaroma.it - Roma, si valuta il ricorso per la squalifica in U16: il motivo Il caso di Gioele Giammattei, giovane talento dellaUnder 16, ha fatto scalpore nel mondo del calcio giovanile. Ladi 9 giornate inflitta dal Giudice Sportivo non solo chiude anticipatamente la sua stagione, ma solleva un importante dibattito tra giustizia sportiva, tutela degli arbitri e formazione dei ragazzi.Il fattoDurante l’andata degli ottavi playoff contro il Napoli, vinta 2-0 dalla, Giammattei è stato espulso al 22’ per una spinta a gioco fermo su un avversario. La situazione è però degenerata: secondo il referto arbitrale, al momento dell’uscita dal campo il giocatore avrebbe colpito con uno schiaffo all’avambraccio l’assistente arbitrale, causando dolore seppur lieve.Questi i motivi che hanno portato alla maxi sanzione, come da comunicato ufficiale: “Espulso per aver colpito un avversario a gioco fermo con uno schiaffo sulla schiena, ritardava l’uscita dal terreno di gioco per protestare e colpiva l’A. 🔗 Sololaroma.it

