Roma mangia al ristorante e non paga il conto da 100 euro | 33enne se la prende con il cameriere

Roma per insolvenza fraudolenta e inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.

Mangia un panino al ristorante e muore: la tragedia di una studentessa Erasmus a Roma - Roma, 3 aprile 2025 – Mangia un panino in un ristorante: si sente male e muore per uno choc anafilattico. È successo ieri a Roma, la vittima è una studentessa americana di 21 anni, arrivata nella capitale col programma Erasmus. L'ipotesi è che non sia riuscita a comunicare al personale del ristorante a cosa fosse allergica, a causa della lingua. Quando ha iniziato a non respirare bene, ha cercato insieme alle amiche di tornare in camera per prendere il Bentelan, ma non ha fatto in tempo. 🔗quotidiano.net

La giovane chef che inaugura nel cuore di Roma il ristorante dove si mangia solo al bancone - Si chiama Futura, è una creatura gastronomica appena nata al Rione Monti di Roma e sì, fa tornare in mente il brano in cui Lucio Dalla nell’80 sognava di chiamare una bimba proprio così. Anastasia Paris, la giovane chef che l’ha immaginato con altri due soci, si è insediata in un localino da una... 🔗romatoday.it

Mangia nel ristorante dei ragazzi disabili e poi se la dà a gambe senza pagare. Lo sberleffo del sindaco: «Hai dimenticato il conto?» – Il video - «Hai mangiato bene e tanto, hai bevuto, sei stato servito da dei meravigliosi ragazzi con problemi di autismo. Purtroppo però quando sei uscito eri di fretta». Così il Marco Ballarini, sindaco di Corbetta, piccolo Comune in provincia di Milano, riassume la vicenda verificatasi il 1° aprile scorso. Quel giorno, un cliente dell’osteria Din Don Dan, locale aperto il 29 marzo affacciato sulla piazza del duomo nel quale lavorano diversi ragazzi e ragazze che soffrono di disturbi dello spettro autistico e di altre disabilità tra cui la sindrome di Down, ha mangiato nel ristorante e poi si è ... 🔗open.online

Studentessa americana a Roma mangia un panino e muore per choc anafilattico: «Forse non sapeva spiegare allergie in italiano» - Choc a Roma dove Avarie Anne Tierney ... L'ipotesi è che la ragazza non sia riuscita a comunicare al personale del ristorante, a causa della lingua, a cosa fosse allergica. 🔗msn.com

La giovane chef che inaugura nel cuore di Roma il ristorante dove si mangia solo al bancone - Anastasia Paris ha inaugurato al Rione Monti un localino da una ventina di coperti che sono quasi tutti il suo chef’s table. Quinto quarto e proposte audaci si mischiano a piatti equilibrati, proposti ... 🔗romatoday.it