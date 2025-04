Roma l’appello della Curva Sud | Riportiamo le bandiere allo stadio contro la Fiorentina

della Roma è stato negato il privilegio di viverla dal vivo in ogni tappa. A San Siro non c’erano per festeggiare l’impresa contro la capolista Inter, e lo stesso accadrà a Bergamo e Torino, ultime due trasferte della stagione. E allora le due sfide all’Olimpico contro Fiorentina e Milan diventano ben più di semplici partite: sono appuntamenti da segnare in rosso, anzi in giallorosso.Dal 2 dicembre 2024 la Roma non perde in casa, e proprio lì, nella sua roccaforte, si giocherà gran parte delle possibilità di qualificazione alle coppe europee. Perché anche se non sarà Champions, ogni notte europea con la Roma ha il suo fascino. Lo sanno bene i tifosi, capaci di trasformare un ottavo di Europa League contro l’Athletic Club o una semifinale di Conference con il Leicester in serate da grande calcio. 🔗 Sololaroma.it - Roma, l’appello della Curva Sud: “Riportiamo le bandiere allo stadio contro la Fiorentina” Le ultime due notti d’amore. La corsa all’Europa entra nel suo rettilineo finale, ma a molti tifosiè stato negato il privilegio di viverla dal vivo in ogni tappa. A San Siro non c’erano per festeggiare l’impresala capolista Inter, e lo stesso accadrà a Bergamo e Torino, ultime due trasfertestagione. Era le due sfide all’Olimpicoe Milan diventano ben più di semplici partite: sono appuntamenti da segnare in rosso, anzi in girosso.Dal 2 dicembre 2024 lanon perde in casa, e proprio lì, nella sua roccaforte, si giocherà gran parte delle possibilità di qualificazione alle coppe europee. Perché anche se non sarà Champions, ogni notte europea con laha il suo fascino. Lo sanno bene i tifosi, capaci di trasformare un ottavo di Europa Leaguel’Athletic Club o una semifinale di Conference con il Leicester in serate da grande calcio. 🔗 Sololaroma.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Sdegno per lo striscione fascista esposto in Curva Sud durante la partita della Roma e ripreso in tv - Cosa significa la scritta riportata nello striscione esposto dalla Curva Sud durante Roma-Monza: "Io ce resto su sta strada finché me reggheno le gambe, è co sto core e co sta faccia che so diventato grande!"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il capo di un gruppo ultras della Roma con la maglia del Napoli: il Clan Senese, la cocaina, la Curva Sud - Un'inchiesta della Procura di Roma sullo spaccio di cocaina nella Curva Sud dell'Olimpico ha portato alla luce come il Clan Senese abbia scelto di mettere i proprio uomini in prima fila nella gestione del Gruppo Quadraro. Tra gli indagati c'è Girolamo Finizio, cognato di Angelo Senese, che faceva bella mostra di una maglia del Napoli. Perché in questa storia il calcio e il tifo c'entrano veramente poco o niente. 🔗fanpage.it

Roma, scandalo sulla Curva Sud: spaccio di cocaina nei bagni dello stadio Olimpico! L’indiscrezione - Roma, spaccio di cocaina in Curva Sud: arrestati tre membri del gruppo giallorosso dopo la scoperta delle autorità competenti. Le indiscrezioni Secondo quanto riportato oggi da Roma Today, è uscito fuori un clamoroso colpo di scena per quanto concerne la Roma: non sulla prima squadra (che sta viaggiando alla grande), bensì sugli ultras della Curva […] 🔗calcionews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Roma-Fiorentina, l’appello della Curva Sud: “Scateniamo l’inferno” – FOTO; Verso Roma-Fiorentina, l'appello della Curva Sud: Torniamo a colorare lo stadio; Ghisolfi 'tiene' Svilar. Poi l'appello della Curva Sud: 'Blindatelo'; Roma-Lazio, l'appello della Curva Sud in vista del derby: «Tutti insieme per la coreografia». 🔗Ne parlano su altre fonti

Verso Roma-Fiorentina, l'appello della Curva Sud: "Torniamo a colorare lo stadio" - Il messaggio del settore più caldo del tifo giallorosso: "Riportiamo allo stadio le bandiere con i nostri colori come contro l'Athletic. Scateniamo l'inferno" ... 🔗ilromanista.eu

Ghisolfi “tiene” Svilar. Poi l’appello della Curva Sud: “Blindatelo” - www.ForzaRoma.info è una testata giornalistica. Direttore responsabile Massimo Limiti Autorizzazione del Tribunale Civile di Roma n. 299/2009 del 18-09-2009 ROC n. 21241 Editore Soccermedia P.Iva: ... 🔗forzaroma.info

Roma, spaccio in Curva Sud: indagati sei ultras - frequentano la Curva Sud dell'impianto. Al termine di un'indagine condotta dalla Polizia e coordinata dalla Dda, la Digos della questura di Roma ha notificato il decreto di fissazione di ... 🔗adnkronos.com