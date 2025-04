Roma in corsa per Steijn ma il Feyenoord è in vantaggio | il Twente fa il prezzo

Roma, chiamata a stringere i denti per provare a centrare quello che sarebbe l'ennesimo miracolo sportivo di Ranieri. La vittoria contro l'Inter a lanciato i giallorossi in classifica e nello spirito, pronti ora a colmare quel piccolo gap di due punti con il 4° posto con le ultime 4 partite a disposizione. Sarà poi tempo di grossi cambiamenti, con l'individuazione del prossimo allenatore e con un mercato attivo: dopo le recenti panchine, torna in bilico il futuro di Paredes, mentre in entrata rimane caldo il nome di Sem Steijn.Un giocatore capace di mettere a referto da trequartista 27 gol e 6 assist in 42 partite stagionali, tra Eredivisie, coppa nazionale ed Europa League, non può che accendere i riflettori su di se, e proprio questo sta accadendo.

Sfuma Steijn? Accordo tra Twente e Feyenoord: Roma al palo - Si avvicina a grandi passi la sfida tra Roma e Inter, match che nessuna delle due squadre può permettersi di fallire. Giallorossi intrigati in una lotta Champions League che non ammette più pareggi e titubanze, mentre i nerazzurri si sono visti raggiunti in vetta dal Napoli e vogliono tornare a gioire dopo i ko con Bologna e Milan in Coppa Italia. Per i giallorossi però di gran attualità è il calciomercato, tanto in uscita, con Baldanzi e non solo in bilico, quanto in entrata, dove il nome caldo è quello di Sem Steijn. 🔗sololaroma.it

Corriere dello Sport – “Niente Roma, Steijn andrà al Feyenoord. C’è l’accordo con il Twente” - 2025-04-25 20:38:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere: Sem Steijn si allontana dalla Roma. Secondo quanto riportato dai media olandesi, il fantasista del Twente è sempre più vicino al Feyenoord di Robin Van Persie. Affare in dirittura d’arrivo, con cifre e dettagli che sarebbero stati limati negli ultimi giorni. Dall’Olanda: Steijn al Feyenoord, niente Roma per l’attaccante Stando all’indiscrezione rilanciata dal portale olandese AD. 🔗justcalcio.com

Inter col Feyenoord in Champions. Roma-Athletic Bilbao e Lazio-Viktoria Plzen in E-League - L'Inter, unica squadra italiana rimasta in Champions League, affronterà negli ottavi di finale il Feyenoord. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato oggi a Nyon. La gara di andata si giocherà in Olanda il 4/5 marzo, il ritorno a San Siro l'11/12 marzo. In caso di qualificazione, nei quarti i nerazzurri affronteranno la vincente del derby tedesco tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. "Il nostro cammino fino ad adesso è stato ottimo, ma ora inizia un'altra competizione con il dentro fuori. 🔗liberoquotidiano.it

