Roma il ds del Como su Fabregas | Programmiamo il futuro con lui

Roma è concentrata su questo finale di stagione infuocato, che vedrà i giallorossi protagonisti nei big match con Fiorentina, Atalanta e Milan, ma la dirigenza ha già iniziato a programmare il futuro. In ballo c’è ancora il nome del nuovo allenatore, visto che dopo l’ultima giornata Claudio Ranieri lascerà il suo posto sulla panchina per diventare Senior Advisor della famiglia Friedkin. Insieme a Florent Ghisolfi, il tecnico Romano è al lavoro per scovare il suo degno sostituto. Ludi: “Tutte le squadre che hanno chiamato Fabregas hanno fatto bene”Tra i nomi più chiacchierati negli ultimi giorni c’è quello di Cesc Fabregas, artefice della salvezza del Como in Serie A. Il ds dei lariani, Carlalberto Ludi, ha parlato della situazione del tecnico spagnolo ai microfoni di Sky: “Partiamo da Cesc: è un allenatore straordinario. 🔗 Sololaroma.it - Roma, il ds del Como su Fabregas: “Programmiamo il futuro con lui” Laè concentrata su questo finale di stagione infuocato, che vedrà i giallorossi protagonisti nei big match con Fiorentina, Atalanta e Milan, ma la dirigenza ha già iniziato a programmare il. In ballo c’è ancora il nome del nuovo allenatore, visto che dopo l’ultima giornata Claudio Ranieri lascerà il suo posto sulla panchina per diventare Senior Advisor della famiglia Friedkin. Insieme a Florent Ghisolfi, il tecnicono è al lavoro per scovare il suo degno sostituto. Ludi: “Tutte le squadre che hanno chiamatohanno fatto bene”Tra i nomi più chiacchierati negli ultimi giorni c’è quello di Cesc, artefice della salvezza delin Serie A. Il ds dei lariani, Carlalberto Ludi, ha parlato della situazione del tecnico spagnolo ai microfoni di Sky: “Partiamo da Cesc: è un allenatore straordinario. 🔗 Sololaroma.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Il ds Ludi: “Fabregas alla Roma? Focalizzato sul progetto Como, ma non escludo niente” - Giusto prendersi questo lunedì per esultare e godersi una vittoria sull’Inter difficile da ipotizzare alla vigilia, che tiene accese le speranze di una qualificazione in Champions che avrebbe dell’incredibile. Da mercoledì Roma di nuovo in campo a Trigoria per preparare la tosta sfida alla Fiorentina, altra squadra che non può prescindere dai tre punti se vuol ancora sperare nell’Europa più prestigiosa. 🔗sololaroma.it

Como, diramata la lista dei convocati di Fabregas in vista della gara contro la Roma: convocazione a sorpresa per un giocatore - Per la gara dell’Olimpico Fabregas ha convocato anche l’ex giocatore di Everton e Tottenham: i dettagli Il Como oggi alle 18 siderà la Roma di Caludio Ranieri all’Olimpico e la squadra di Cesc Fabregas potrà contare su un’arma a sorpresa: si tratta di Dele Alli, l’ex centrocampista del Tottenham che da qualche mese si sta […] 🔗calcionews24.com

Fabregas, un percorso da predestinato: il legame col Como, la Roma e i rumors sul Milan - E chi se lo aspettava? Tutti o nessuno, non ci sono mezze misure. Il Como sta stupendo l`intero mondo della critica italiana sportiva a suon... 🔗calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ludi (ds Como) torna sul futuro di Fabregas: Le squadre che lo hanno chiamato hanno fatto bene. Speriamo di tenerlo con noi; Ludi (ds Como): “Fabregas alla Roma? Stiamo programmando il futuro, ma non escludo niente”; Ludi (ds Como): ''Fabregas? Stiamo parlando di futuro, confidiamo possa continuare a guidarci''; Ludi (ds Como): “Chi ha chiamato Fabregas ha fatto bene, speriamo resti con noi”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ludi (ds Como) torna sul futuro di Fabregas: “Le squadre che lo hanno chiamato hanno fatto bene. Speriamo di tenerlo con noi” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Ludi (ds Como): “Chi ha chiamato Fabregas ha fatto bene, speriamo resti con noi” - Il dirigente dei lombardi torna a parlare del futuro del tecnico spagnolo accostato anche alla Roma: "Stiamo programmando con lui il futuro. Il club è molto ambizioso, Cesc anche: credo che a breve tr ... 🔗msn.com

Como, Ludi: “Fàbregas è molto ambizioso. Speriamo possa restare con noi nel futuro” - Le parole del direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi ai microfoni di Sky Sport: "Fàbregas è molto ambizioso" ... 🔗gianlucadimarzio.com