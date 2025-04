Roma Gualtieri visita ‘Refuge Lgbt+’ | casa famiglia per vittime di discriminazioni

vittime di maltrattamenti o in situazione, anche temporanea, di fragilità. È l’obiettivo del Refuge LGBT+ di Roma che dal 2012, in collaborazione con la rete francese Le Refuge, rappresenta l’unico esempio nella Capitale di rifugio con questo target specifico di ospiti. Come spiega Marina Marini, coordinatrice network Refuge LGBT+ di Gay Center: “Molte di queste persone transitano tramite il numero di telefono della Gay Help Line. La struttura ospita al momento 8 giovani da diverse parti d’Italia e del mondo. Non è solo la Gay Help Line a indirizzare le persone in condizioni di fragilità nella struttura: è successo anche che il Tribunale dei minori inviasse qui direttamente alcune persone”. Mercoledì pomeriggio il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha visitato il centro e conosciuto sia gli organizzatori che gli ospiti: “Ogni anno in Italia ci sono circa 20mila segnalazioni di atti di discriminazione contro membri della comunità Lgbt+”, dice il primo cittadino a margine della visita. 🔗 Lapresse.it - Roma, Gualtieri visita ‘Refuge Lgbt+’: casa famiglia per vittime di discriminazioni Una struttura dedicata a persone Lgbtqia+di maltrattamenti o in situazione, anche temporanea, di fragilità. È l’obiettivo del Refuge LGBT+ diche dal 2012, in collaborazione con la rete francese Le Refuge, rappresenta l’unico esempio nella Capitale di rifugio con questo target specifico di ospiti. Come spiega Marina Marini, coordinatrice network Refuge LGBT+ di Gay Center: “Molte di queste persone transitano tramite il numero di telefono della Gay Help Line. La struttura ospita al momento 8 giovani da diverse parti d’Italia e del mondo. Non è solo la Gay Help Line a indirizzare le persone in condizioni di fragilità nella struttura: è successo anche che il Tribunale dei minori inviasse qui direttamente alcune persone”. Mercoledì pomeriggio il sindaco diRobertohato il centro e conosciuto sia gli organizzatori che gli ospiti: “Ogni anno in Italia ci sono circa 20mila segnalazioni di atti di discriminazione contro membri della comunità Lgbt+”, dice il primo cittadino a margine della. 🔗 Lapresse.it

