alle ore 18:00, lo Stadio Olimpico sarà teatro dell’ennesimo tutto esaurito della stagione. Roma-Fiorentina non è solo un big match tra due squadre in corsa per l’Europa, è il primo passo dell’ultimo sprint giallorosso verso la Champions League. Claudio Ranieri parlerà alla stampa venerdì 2 maggio alle 12:30, dal centro sportivo di Trigoria.Il calendario di fuocoFiorentina in casa, Atalanta al Gewiss Stadium, Milan ancora all’Olimpico e infine Torino in trasferta. Sono queste le tappe del sogno Champions. Quando Ranieri è tornato, la Roma era a soli quattro punti dalla zona retrocessione. Oggi è lì, nel cuore pulsante della volata europea, e la corsa è più aperta che mai: dal terzo posto occupato dall’Atalanta all’ottavo della stessa Fiorentina, tutto è ancora in gioco. 🔗 Sololaroma.it - Roma-Fiorentina, countdown per la Champions: venerdì alle 12:30 la conferenza di Ranieri Domenica 4 maggio,ore 18:00, lo Stadio Olimpico sarà teatro dell’ennesimo tutto esaurito della stagione.non è solo un big match tra due squadre in corsa per l’Europa, è il primo passo dell’ultimo sprint giallorosso verso laLeague. Claudioparlerà alla stampa2 maggio12:30, dal centro sportivo di Trigoria.Il calendario di fuocoin casa, Atalanta al Gewiss Stadium, Milan ancora all’Olimpico e infine Torino in trasferta. Sono queste le tappe del sogno. Quandoè tornato, laera a soli quattro punti dalla zona retrocessione. Oggi è lì, nel cuore pulsante della volata europea, e la corsa è più aperta che mai: dal terzo posto occupato dall’Atalanta all’ottavo della stessa, tutto è ancora in gioco. 🔗 Sololaroma.it

