Roma difesa da Champions | Ranieri alza il muro

Si può dire con estrema certezza che la stagione della Roma sia stata una vera e propria giostra di emozioni, con due fasi ben specifiche. La prima ha visto i giallorossi faticare fino a novembre, tra risultati negativi e prestazioni al di sotto delle aspettative. La seconda, invece, è iniziata a novembre ed ha avuto il dolce sapore della rimonta. Il merito va attribuito ad un signore del calcio, ad un uomo che è stato in grado di portare in un porto sicuro una nave destinata ad affondare. Stiamo parlando di Claudio Ranieri, tornato sotto l'ombra del Colosseo per rimpiazzare Ivan Juric.Dopo un periodo di lavoro iniziale, il coach di Testaccio ha trovato la giusta quadra, mettendo ogni elemento al suo posto. Il vero segreto della rimonta dei capitolini, ora a soli due punti dalla Champions League, è senza ombra di dubbio la solidità difensiva.

Sabatini, dall’Inter a Ranieri: “La Roma deve fare la Champions” - -3 al ritorno in campo della Roma, un giorno in più rispetto al previsto per i funerali del Papa, e mentre Ranieri studia l’11 migliore da schierare contro i nerazzurri, con l’idea della coppia Dovbyk-Shomurodov in testa, parla Walter Sabatini a Il Tempo: “Che partita è per me? L’Inter è un grande rimpianto, un mio errore contrattuale, una scelta sbagliata a livello professionale per la quale ho rammarico. 🔗sololaroma.it

Empoli-Roma, probabili formazioni: Ranieri stravolge la difesa - La rimonta con l’Athletic Bilbao è passata in archivio e per la Roma è tempo di guardare avanti. Il successo con i baschi ha dato ulteriore fiducia sotto ogni punto di vista ai giallorossi, chiamati a confermarsi in un inizio di 2025 che li sta vedendo assoluti protagonisti. Il focus si sposta ora sulla Serie A, con la rimonta verso l’Europa che sta proseguendo ad alti ritmi. Claudio Ranieri sa di dover gestire ogni elemento della sua rosa, in un periodo fitto di impegni. 🔗sololaroma.it

Roma, Ranieri punta la Champions e vuole una squadra super: sfida ad un’altra big per gli obiettivi - Ranieri punta con decisione al quarto posto e Ghisolfi lavora per una Roma da Champions: sfida ad un’altra big per tre obiettivi Roma, Ranieri punta la Champions e Ghisolfi una squadra super: sfida ad un’altra big per gli obiettivi (Ansa Foto) – SerieAnewsUn derby chiuso con un pari, sì, ma con la testa ancora alta. La Roma è lì, pienamente in corsa per un posto in Champions League, e questo non è un dettaglio da poco. 🔗serieanews.com

Roma lanciata: supera la Lazio con la difesa. E ora insegue la Champions - I diciotto risultati utili consecutivi (13 vittorie e 5 pareggi) nascono soprattutto da un'ermeticità difensiva che i giallorossi non avevano da tempo ... 🔗msn.com

Botto Champions. Ranieri e la Roma che non si ferma più: "Serviva credibilità ma conta chi gioca" - Quarantasette punti nelle ultime venti partite, la migliore difesa in Italia nel 2025 e il record europeo di vittorie di corto muso (otto). Claudio Ranieri continua a stupire nonostante la “pensione” ... 🔗marione.net

Pressing, varianti e soluzioni vincenti. Ecco la Roma coraggiosa di Ranieri - Il focus tattico sulle mosse vincenti mostrate dal tecnico giallorosso nella sfida vinta contro l'Inter a San Siro ... 🔗ilromanista.eu