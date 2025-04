Roma derubato in metro il Vescovo di Rimini

Il Vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi, data la scomparsa del Papa, si è intrattenuto qualche giorno a Roma. Durante il suo soggiorno nella capitale, è stato borseggiato in metro, lungo la linea A. I ladri, molto velocemente, sono riusciti a sfilare il portafoglio dal borsello dell'uomo; senza che lui se ne rendesse conto.

