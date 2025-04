Roma Delneri | Nella Capitale non hanno accettato i cambiamenti che volevo portare

Roma ha avuto diversi allenatori che sono riusciti o meno a portare risultati convincenti. In questa seconda categoria rientra il profilo di Luigi Delneri, uomo navigato che ha seduto su diverse panchine Nella sua carriera. Tra le altre, il classe 1950 ha guidato anche la rosa giallorossa Nella stagione 200405, entrando in corsa dopo l’addio di Rudi Voller. L’ex coach del Chievo arriva con buone aspettative e la speranza di riportare i capitolini dove meritano di stare. I risultati, però, non arrivano ed il 74enne a marzo rassegna le dimissioni dopo la sconfitta per 3-0 contro il Cagliari.Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, lo stesso Delneri si è voluto soffermare su ciò che non è andato durante l’esperienza con la Lupa: “In un top club come la Roma non hanno accettato i cambiamenti che volevo imporre. 🔗 Sololaroma.it - Roma, Delneri: “Nella Capitale non hanno accettato i cambiamenti che volevo portare” Nel corso degli anni, laha avuto diversi allenatori che sono riusciti o meno arisultati convincenti. In questa seconda categoria rientra il profilo di Luigi, uomo navigato che ha seduto su diverse panchinesua carriera. Tra le altre, il classe 1950 ha guidato anche la rosa giallorossastagione 200405, entrando in corsa dopo l’addio di Rudi Voller. L’ex coach del Chievo arriva con buone aspettative e la speranza di rii capitolini dove meritano di stare. I risultati, però, non arrivano ed il 74enne a marzo rassegna le dimissioni dopo la sconfitta per 3-0 contro il Cagliari.Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, lo stessosi è voluto soffermare su ciò che non è andato durante l’esperienza con la Lupa: “In un top club come lanoncheimporre. 🔗 Sololaroma.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

FdI Roma a congresso nei Municipi: 15 assemblee per il futuro della Capitale - Serviranno ad eleggere i nuovi coordinatori e relativi membri dei direttivi, ma saranno soprattutto un momento di confronto, ascolto e progettualità per Roma. Sono i 15 congressi municipali di FdI della Capitale che si svolgono domani, sabato 5, e domenica 6 aprile, con l’unica eccezione del Municipio XII che si riunirà lunedì 14. I congressi sono tutti unitari, a conferma della compattezza del partito. 🔗secoloditalia.it

Nucleare, nuovo colloquio Usa-Iran sarà sabato a Roma. Tajani: “Ci confermiamo capitale della pace” - La notizia è stata diffusa dal sito Axios riferendo che il dialogo avviato in Qatar la scorsa settimana proseguirà nella capitale italiana. Fonti del Governo hanno confermato L'articolo Nucleare, nuovo colloquio Usa-Iran sarà sabato a Roma. Tajani: “Ci confermiamo capitale della pace” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Roma, 6 esperienze gratuite da vivere nella Capitale: ecco i posti da non perdere - Roma è una città splendida che custodisce piccoli tesori da poter visitare gratuitamente, eccone 6 tra i più belli per passare una giornata diversa dal solito e scoprire qualcosa di più sulla Capitale: L’illusione ottica di Via Piccolomini: percorrendo la strada, situata nel quartiere Aurelio, la cupola di San Pietro, più ci si avvicina, più sembra allontanarsi Lo sparo del cannone al Gianicolo: l’appuntamento è ogni giorno alle 12:00, la tradizione risale a Papa Pio IX e al 1846. 🔗funweek.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Delneri: Da operaio a 32mila lire al mese fino alla Juve. Che con me però non ha investito...; Delneri: “Alla Roma non hanno accettato i cambiamenti che volevo imporre”; Del Neri meglio di Juric: solo Bruno Conti ha una media punti più bassa in Serie A; Viaggio nella stagione dei cinque allenatori. 🔗Cosa riportano altre fonti

Delneri: “Alla Roma non hanno accettato i cambiamenti che volevo imporre” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Allenatore Roma: Fabregas avanza in quota, ma i bookie “confermano” l’arrivo di Pioli - Allenatore Roma: Fabregas avanza in quota, ma i bookie “confermano” l’arrivo di Pioli 10 ore fa È Cesc Fabregas il nome nuovo per la panchina della Roma. L’attuale tecnico del Como è tra i favoriti co ... 🔗informazione.it

Roma capitale del mondo - E comunque sia, la Roma mondiale ... sappia essere capitale dell'umanità e venga discussa e spregiata come capitale d'Italia è uno dei grandi paradossi di questo scorcio, non memorabile, di ... 🔗repubblica.it