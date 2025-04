Roma caccia al dopo Ranieri | nuovo nome dalla Serie A

Roma è il momento di costruire un florido futuro. I giallorossi vogliono dar vita ad un progetto vincente, per rimanere nelle parti alte della classifica di Serie A. Per raggiungere tale traguardo, la dirigenza sarebbe al lavoro per portare sotto l'ombra del Colosseo un nuovo tecnico, colui che avrà l'arduo compito di sostituire Claudio Ranieri. Nonostante sia stato corteggiato a lungo dai Friedkin, il coach di Testaccio ha deciso di ritirarsi al termine della stagione dopo una carriera ricca di soddisfazioni, entrando a far parte dell'organigramma societario dei capitolini.Il direttore tecnico Florent Ghisolfi si sarebbe messo al lavoro, per scovare il degno sostituto del 73enne. Il dirigente francese avrebbe messo nel mirino un nuovo tecnico, che tanto sta facendo bene in questa Serie A.

Roma, caccia al dopo Ranieri: i Friedkin scelgono Gasperini - Il presente finalmente sorride ma anche il futuro va scritto nel migliore dei modi. La Roma sta scaldando i motori, in vista del rientro in campo dopo la sosta Nazionali, e deve anche delineare il piano della prossima stagione. I giallorossi vogliono infatti centrare il 4° posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League, che darebbe ulteriore prestigio alla squadra. Il merito di questa rimonta va attribuito a Claudio Ranieri, abile a migliorare una rosa che appariva spenta soltanto lo scorso novembre. 🔗sololaroma.it

Roma, caccia al dopo Ranieri: Sarri guida una corsa a tre - La sosta Nazionali entra sempre di più nel vivo e per la Roma è tempo di ricaricare le pile. I giallorossi si stanno riposando in questo inizio di pausa e vogliono arrivare pronti alla ripresa del campionato. Il 4° posto che appariva una semplice chimera solo 2 mesi fa dista ora solo quattro punti. Il traguardo è ampiamente alla portata ma va raggiunto con impegno e sacrificio, in questo finale di stagione. 🔗sololaroma.it

Roma, caccia al dopo Ranieri: contatti con Fabregas, Ancelotti verso il Brasile - Claudio Ranieri ha già annunciato il proprio ritiro a fine stagione. L’addio di un maestro silenzioso ma fondamentale apre ufficialmente la corsa al nuovo allenatore. La Roma, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, avrebbe già avviato i primi contatti con Cesc Fabregas. Lo spagnolo, attualmente al Como, ha conquistato stima e attenzioni grazie al lavoro svolto sia sul campo sia dietro le quinte. 🔗sololaroma.it

