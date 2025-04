Roma attivisti di Extinction Rebellion protestano davanti al Ministero della Giustizia

Extinction Rebellion a Roma. Gli attivisti questa mattina hanno occupato l'ingresso del Ministero della Giustizia, lanciando in aria polvere colorata ed esponendo uno striscione con la scritta "nel buio fascista, i colori della Giustizia", contro il dl sicurezza. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e hanno sgomberato i manifestanti.Una protesta che segue quella di ieri di fronte alla sede di Leonardo sulla Tiburtina, sempre a Roma. Il presidio criticava il coinvolgimento dell'azienda italiana nel conflitto in Medio Oriente: "come può un paese democratico, la cui costituzione ripudia la guerra, essere complice di crimini di guerra e di un'occupazione che viola spudoratamente le più basilari leggi del diritto internazionale?". Questa la domanda degli attivisti.

