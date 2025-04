Roma attivisti di Extinction Rebellion occupano la sede di Leonardo

Extinction Rebellion che ha occupato l'ingresso principale della sede produttiva di Leonardo sulla via Tiburtina a Roma, esponendo uno striscione con scritto "Partigiane per il clima, non per le vostre guerre" e "Sabotare la guerra non è reato". Alla manifestazione hanno preso parte un centinaio di attivisti che denunciano la complicità dell'azienda e del Governo italiano nel genocidio in Palestina. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo pochi minuti, e hanno sgomberato e identificato i manifestanti. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Roma, attivisti di Extinction Rebellion occupano la sede di Leonardo Protesta del gruppo ambientalistache ha occupato l'ingresso principale dellaproduttiva disulla via Tiburtina a, esponendo uno striscione con scritto "Partigiane per il clima, non per le vostre guerre" e "Sabotare la guerra non è reato". Alla manifestazione hanno preso parte un centinaio diche denunciano la complicità dell'azienda e del Governo italiano nel genocidio in Palestina. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo pochi minuti, e hanno sgomberato e identificato i manifestanti. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Extinction Rebellion, attivisti srotolano striscione su ponte Vittorio Emanuele a Roma - Due attiviste di Extinction Rebellion a Roma si sono appese al ponte Vittorio Emanuele, a due passi da Castel Sant’Angelo, durante la messa delle domenica, per srotolare uno striscione con scritto “Difendere la Terra, non i confini”. Il gesto “è un secondo atto di denuncia nei confronti dell’ipocrisia di capi di Stato e ministri di tutto il mondo – comunica Extinction Rebellion -, arrivati in città per celebrare un uomo, il Papa, che hanno oltraggiato quando era in vita con politiche estrattiviste e anti-migratorie”. 🔗lapresse.it

Roma, attivisti di Extinction Rebellion occupano sede di Leonardo - Protesta del gruppo ambientalista Extinction Rebellion che martedì mattina ha occupato l’ingresso principale della sede produttiva di Leonardo sulla via Tiburtina a Roma, esponendo uno striscione con scritto “Partigiane per il clima, non per le vostre guerre” e “Sabotare la guerra non è reato“. Alla manifestazione hanno preso parte un centinaio di attivisti, che denunciano quella che ritengono essere la complicità dell’azienda e del Governo italiano in quello che definiscono genocidio in Palestina. 🔗lapresse.it

Extinction Rebellion denuncia le questure di Roma e di Brescia dopo le perquisizioni sui suoi attivisti - Il gruppo ambientalista Extinction Rebellion ha comunicato di aver presentato due denunce contro la questura di Roma e quella di Brescia a causa dell’arresto di decine di suoi attivisti, finiti in manette dopo le manifestazioni dei mesi scorsi. Secondo l’organizzazione, infatti, in nessuno dei due casi ci sarebbero stati i requisiti previsti dalla legge per trattenere gli attivisti negli uffici della questura. 🔗metropolitanmagazine.it

Se ne parla anche su altri siti

Roma, attivisti di Extinction Rebellion occupano la sede di Leonardo; Roma, attivisti di Extinction Rebellion occupano sede di Leonardo; Attivisti Extinction Rebellion occupano ingresso sede Leonardo; Roma, attivisti di Extinction Rebellion occupano sede di Leonardo - LaPresse. 🔗Ne parlano su altre fonti

Dl Sicurezza, la protesta colorata di Extinction Rebellion davanti al ministero della Giustizia - Azione di protesta davanti alla sede del Ministero della Giustizia, a Roma, da parte del collettivo Extinction Rebellion. Una cinquantina di attivisti ha lanciato in aria polveri colorate davanti all’ ... 🔗repubblica.it

“Nel buio fascista, i colori della giustizia”: attivisti occupano l’ingresso del ministero di via Arenula - Questa mattina un centinaio di attivisti di Extinction Rebellion ha occupato l’ingresso del Ministero di Giustizia ... 🔗dire.it

Roma, attivisti di Extinction Rebellion occupano sede di Leonardo - Protesta del gruppo ambientalista Extinction Rebellion che martedì mattina ha occupato l'ingresso principale della sede produttiva di Leonardo sulla via ... 🔗msn.com