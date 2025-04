Roma al buio e senza luce centinaia le segnalazioni dopo la campagna di Azione | “Gualtieri intervenga”

buio. Lampioni rotti da mesi o anni. È il quadro ricostruito nella Capitale dopo le segnalazioni raccolte dal partito Azione durante la campagna #IlluminaRoma. Ad avere più disagi sono i Municipi I, II e XII. 🔗 Strade e marciapiedi al. Lampioni rotti da mesi o anni. È il quadro ricostruito nella Capitaleleraccolte dal partitodurante la#Illumina. Ad avere più disagi sono i Municipi I, II e XII. 🔗 Fanpage.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Roma al buio, troppe strade senza luce in città: la campagna #IlluminaRoma - Sabato 5 aprile 2025 e domenica 6 aprile 2025, Azione Roma scende in 13 vie e piazze della Capitale per lanciare la campagna #IlluminaRoma.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Roma, famiglia con bambini sgomberata da una fabbrica occupata: vivevano senza luce né acqua a Torrenova - Una famiglia di 5 persone è stata sgomberata per occupazione abusiva di una fabbrica a Roma, garantendo condizioni igieniche adeguate. 🔗notizie.virgilio.it

"La luce del sole attraversa i rami e tutto diventa quiete senza tempo" - VERNOLE - “Il sole al tramonto filtra tra i rami contorti, avvolgendo il paesaggio in un’atmosfera di quiete senza tempo”: è il messaggio che il nostro lettore Giovanni Chirico ci invia insieme a questo suggestivo scatto dalle campagne di Acaya, a Vernole. *** LeccePrima intende regalare... 🔗lecceprima.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roma al buio e senza luce, centinaia le segnalazioni dopo la campagna di Azione: Gualtieri intervenga; Blackout a Roma, nonostante i generatori i quartieri restano al buio. I residenti: Senza luce da 12 ore; Blackout a Santa Severa, residenti e ristoratori al buio da cinque giorni; Roma al buio, troppe strade senza luce in città: la campagna #IlluminaRoma. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Roma al buio e senza luce, centinaia le segnalazioni dopo la campagna di Azione: “Gualtieri intervenga” - Strade e marciapiedi al buio. Lampioni rotti da mesi o anni. È il quadro ricostruito nella Capitale dopo le segnalazioni raccolte dal partito Azione durante ... 🔗fanpage.it

Roma al buio, troppe strade senza luce in città: la campagna #IlluminaRoma - Le strade di Roma sono ancora troppo buie. Il caso delle fontane senza illuminazione a piazza ... è rimasta al buio. Un problema che è stato momentaneamente risolto con un impianto di ... 🔗fanpage.it

Roma, Colli Aniene senza luce, strade e parchi al buio da mesi: l’esasperazione dei cittadini - Da mesi alcune vie del quartiere romano di Colli Aniene, nella parte est di Roma, sono senza illuminazione ... anch’esso con poca luce di notte”, continua il presidente. Parco Camillo Loriedo ... 🔗canaledieci.it