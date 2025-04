Roma 9 giornate di squalifica per baby Giammattei | schiaffi all’avversario e al guardalinee – Video

Giammattei, trequartista classe 2009 della Roma Under 16, ha rimediato nove giornate di squalifica. Al 22' della partita d'andata degli ottavi di Coppa Italia contro il Napoli, il fantasista giallorosso ha spinto un avversario a gioco fermo, gesto costato l'espulsione diretta. Poi, abbandonando il campo, Giammattei ha colpito anche l'assistente arbitrale con uno . 🔗 (Adnkronos) – Gioele, trequartista classe 2009 dellaUnder 16, ha rimediato novedi. Al 22' della partita d'andata degli ottavi di Coppa Italia contro il Napoli, il fantasista giallorosso ha spinto un avversario a gioco fermo, gesto costato l'espulsione diretta. Poi, abbandonando il campo,ha colpito anche l'assistente arbitrale con uno . 🔗 Periodicodaily.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Roma, shock in Under 16: nove giornate di squalifica per Giammattei - Ha dell’incredibile quanto accaduto nel corso della sfida tra Roma Under 16 e Napoli, valevole per l’andata degli ottavi di finale, con i giallorossi che sono riusciti a conquistare la vittoria con il punteggio di 2-0. Il fattaccio è però accaduto al minuto 22 nel corso del primo tempo, quando il talentuoso Gioele Giammattei si è reso protagonista di una follia, che gli costerà tutto il resto della stagione. 🔗sololaroma.it

Serie B, insulti a Dorval: 10 giornate di squalifica a Vazquez (Cremonese) - Il giudice sportivo della Serie B ha inflitto 10 giornate di squalifica a Franco Damian Vazquez della Cremonese. La decisione è stata presa dopo la lettura del “rapporto dei collaboratori nonché la relazione aggiuntiva richiesta alla Procura federale dalla quale emerge che” Vazquez “al termine della gara contro il Bari, ha rivolto al calciatore avversario Emile Mehdi Dorval un insulto espressivo di discriminazione razziale”. 🔗lapresse.it

Fonseca, ma cosa fai?! L’ex Roma e Milan perde la testa e va faccia a faccia con l’arbitro. Maxi squalifica in vista, cosa è successo – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Fonseca perde la testa e va faccia a faccia con l’arbitro. Maxi squalifica in vista per l’ex tecnico di Roma e Milan, cosa è successo – VIDEO Clamorosa espulsione rimediata da Paulo Fonseca durante Lione Brest. Il tecnico dell’OL, ex Milan e Roma, si è rivolto all’indirizzo di Millot per protestare e l’arbitro ha sventolato il cartellino rosso in faccia al portoghese, che era già stato ammonito nel primo tempo per proteste. 🔗juventusnews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Maxi squalifica per il talento della Roma: 9 giornate per aver colpito avversario e guardalinee; Roma, follia del baby Giammattei. Squalifica di 9 giornate, cos'è successo; Roma, squalifica shock in Under 16: c'è un video, la società valuta il ricorso; Schiaffi all'avversario e al guardalinee: 9 turni di squalifica per la stellina della Roma. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Roma, 9 giornate di squalifica per baby Giammattei: schiaffi all'avversario e al guardalinee - Video - (Adnkronos) - Gioele Giammattei, trequartista classe 2009 della Roma Under 16, ha rimediato nove giornate di squalifica. Al 22' della partita d'andata degli ottavi di Coppa Italia contro il Napoli, il ... 🔗msn.com

Roma, squalifica shock in Under 16: c'è un video, la società valuta il ricorso - Sanzione pesantissima per Gioele Giammattei, punito con 9 giornate per uno schiaffo all’assistente arbitrale. Il club potrebbe opporsi alla decisione del Giudice Sportivo ... 🔗corrieredellosport.it

Schiaffi all'avversario e al guardalinee: 9 turni di squalifica per la stellina della Roma - Giammattei, trequartista dell'Under 16 e della Nazionale durante la partita col Napoli, ha prima colpito un difensore avversario e poi, mentre usciva dal campo, anche l'assistente arbitrale. Pugno dur ... 🔗gazzetta.it