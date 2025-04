Roma 2025 | i preparativi per il Giubileo cambiano il volto della Capitale

Roma si sta preparando per uno degli eventi più importanti della sua storia recente: il Giubileo del 2025 porterà infatti in dote 32 milioni di pellegrini e, strutturalmente, sarà anche la migliore occasione per accelerare sul piano del suo rinnovamento urbano. Le opere in corso stanno peraltro già ridisegnando il volto della metropoli, con importanti investimenti finalizzati ad assicurare un'accoglienza che sia all'altezza dell'evento. Non mancano, tuttavia, i punti di attenzione che proprio in queste settimane sono emersi con interesse. I rischi di un cambiamento incontrollato L'avvicinarsi degli eventi dell'Anno Santo sta generando alcuni effetti collaterali sul tessuto socioeconomico della città, peraltro già segnalati da consumatori, associazioni e imprese. Qualche esempio? Alcune associazioni dei consumatori riferiscono che numerose attività commerciali hanno iniziato ad aumentare i prezzi in previsione del massiccio afflusso turistico, con particolare riferimento al mercato immobiliare: la crescente domanda di affitti brevi ha infatti determinato un'impennata dei canoni di locazione, rendendo così sempre più difficile per i residenti trovare sistemazioni a prezzi accessibili.

