Rogo in hotel Calcutta almeno 15 morti

almeno 15 morti e 13 feriti il bilancio di un incendio divampato in un albergo nel centro di Calcutta. Lo riferisce il giornale indiano The Telegraph, riportando quanto reso noto dalle autorità locali e dalla Polizia. Al momento della tragedia nell'albergo c'erano almeno 88 persone. Fra le vittime anche una donna e due bambini. "Diverse persone sono state salvate dalle camere e dal tetto dell'hotel", ha detto il capo della Polizia di Calcutta. Il premier indiano Modi:"Addolorato per la perdita di vite umane". 🔗 9.15 E' di15e 13 feriti il bilancio di un incendio divampato in un albergo nel centro di. Lo riferisce il giornale indiano The Telegraph, riportando quanto reso noto dalle autorità locali e dalla Polizia. Al momento della tragedia nell'albergo c'erano88 persone. Fra le vittime anche una donna e due bambini. "Diverse persone sono state salvate dalle camere e dal tetto dell'", ha detto il capo della Polizia di. Il premier indiano Modi:"Addolorato per la perdita di vite umane". 🔗 Servizitelevideo.rai.it

