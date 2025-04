Roghi intorno a Gerusalemme Netanyahu | Possono raggiungere la città L' ipotesi di origine dolosa e l' appello di Hamas sui social

Gerusalemme. Dichiarata «emergenza nazionale» 🔗 Xml2.corriere.it - Roghi intorno a Gerusalemme, Netanyahu: «Possono raggiungere la città». L'ipotesi di origine dolosa e l'appello di Hamas sui social Da questa mattina sono in corso incendi sulle colline di. Dichiarata «emergenza nazionale» 🔗 Xml2.corriere.it

Ne parlano su altre fonti

Gerusalemme circondata da roghi, Netanyahu: “Potrebbero arrivare in città”. Si indaga su pista terrorismo | VIDEO - Hamas avrebbe spinto i palestinesi a "bruciare tutto ciò che possono, boschi, foreste e case dei coloni". La comunicazione sarebbe riferita ai palestinesi presenti fuori da Gaza, esortati ad agire imitando "i giovani della Cisgiordania, di Gerusalemme e quelli di Israele hanno dato fuoco alle loro auto". Non è chiaro però se gli incendi e i messaggi siano collegato L'articolo Gerusalemme circondata da roghi, Netanyahu: “Potrebbero arrivare in città”. 🔗ildifforme.it

A Gerusalemme Salvini rafforza l’alleanza con Israele: “Netanyahu è amico dell’Italia” - Matteo Salvini rafforza l’asse con Trump e Israele, annunciando una nuova partnership sulla gestione delle risorse idriche. Il vicepremier difende Netanyahu e critica la Corte Penale Internazionale, avvicinando l’Italia alle posizioni di Washington e Tel Aviv.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Incendi intorno Gerusalemme, Hamas ai palestinesi: “Bruciate boschi, foreste e case dei coloni” | VIDEO - La periferia di Gerusalemme è interessata da diverse ore da alcuni incendi di dimensioni piuttosto preoccupanti, che starebbero preoccupando autorità e cittadini. Diverse case sono state evacuate in via precauzionale, al fine di salvaguardare la sicurezza dei residenti. Lo Stato ebraico, come riportato dal ministro della Difesa Israel Katz, ha dichiarato lo stato di emergenza […] L'articolo Incendi intorno Gerusalemme, Hamas ai palestinesi: “Bruciate boschi, foreste e case dei coloni” | VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incendi vicino a Gerusalemme, Hamas: Palestinesi bruciate tutto, boschi e foreste - Incendi, anche l’Ucraina invierà un aereo per aiutare Israele; Israele-Hamas, le notizie di oggi | Giganteschi roghi intorno a Gerusalemme, Netanyahu: «Possono raggiungere la città». Hamas ai palestinesi: «Bruciate tutto»; Giganteschi roghi intorno a Gerusalemme. Hamas: 'Palestinesi bruciate tutto, boschi, foreste e case'. Netanyahu: 'Le fiamme possono raggiungere la città'; Guerra Israele MO, incendi vicino Gerusalemme. Netanyahu: “Possono arrivare in città” LIVE. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Allarme roghi a Gerusalemme: 7 mila evacuati. E Hamas lancia la jihad dei roghi | La diretta - Bruciano le colline intorno a Gerusalemme. Ennesimo allarme per Israele. E Hamas ne approfitta chiamando la jihad dei roghi. Ecco cosa succede20.03 - Netanyahu: "Incendi potrebbero arrivare a Gerusale ... 🔗msn.com

ISRAELE - Roghi intorno a Gerusalemme, Netanyahu: "Le fiamme possono raggiungere la città" - Un vasto incendio è divampato nella foresta di Eshtaol, nell'area montuosa a ovest di Gerusalemme. Le autorità hanno diramato un ordine speciale per incendi gravi, che viene attivato in caso di roghi ... 🔗napolimagazine.com

L’Aeronautica militare israeliana combatte per rallentare il propagarsi dei roghi verso Gerusalemme - L’Aeronautica militare israeliana combatte contro gli incendi boschivi vicino a Gerusalemme. Nelle immagini diffuse dall’esercito di Tel Aviv, un aereo militare sorvola le aree devastate dalle fiamme ... 🔗msn.com