Rocco Siffredi era il Diavolo mi ha schiacciato la testa con un piede ha abusato di me accuse gravissime contro l’attore

Rocco Siffredi, icona del cinema per adulti, travolto da pesantissime accuse di abusi e comportamenti estremi sul set. Dopo il servizio de Le Iene andato in onda due settimane fa, in cui Roberta Rei aveva dato voce a testimonianze scioccanti, ieri la trasmissione è tornata sull’argomento.Al centro del servizio, l’intervista all’attrice Marika Milani, una delle protagoniste del settore, che ha deciso di rompere il silenzio e puntare il dito direttamente contro Siffredi. Le sue dichiarazioni sono forti, dettagliate e profondamente inquietanti, tra racconti di violenza psicologica, presunte pratiche umilianti lontano dalla telecamera e accuse legate a problemi di salute. «Io ricordo esattamente la sua faccia, non era la sua, era il volto del Diavolo», ha detto Milani, in un passaggio tra i più scioccanti dell’intervista. 🔗 Donnapop.it - «Rocco Siffredi era il Diavolo, mi ha schiacciato la testa con un piede, ha abusato di me», accuse gravissime contro l’attore Una nuova bufera si abbatte su, icona del cinema per adulti, travolto da pesantissimedi abusi e comportamenti estremi sul set. Dopo il servizio de Le Iene andato in onda due settimane fa, in cui Roberta Rei aveva dato voce a testimonianze scioccanti, ieri la trasmissione è tornata sull’argomento.Al centro del servizio, l’intervista all’attrice Marika Milani, una delle protagoniste del settore, che ha deciso di rompere il silenzio e puntare il dito direttamente. Le sue dichiarazioni sono forti, dettagliate e profondamente inquietanti, tra racconti di violenza psicologica, presunte pratiche umilianti lontano dalla telecamera elegate a problemi di salute. «Io ricordo esattamente la sua faccia, non era la sua, era il volto del», ha detto Milani, in un passaggio tra i più scioccanti dell’intervista. 🔗 Donnapop.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Attrici porno denunciano Rocco Siffredi per abusi sul set: “Mi sputava addosso, ma non era previsto” - A Le Iene, le attrici hard denunciano Rocco Siffredi di violenze fisiche e psicologiche durante le riprese: "Mi sputava addosso" e ancora: "Mi ha costretto a fare cose anali su di lui con la bocca e con la lingua". L'attore respinge tutte le accuse: "È una campagna per screditarmi".Continua a leggere 🔗fanpage.it

L’ex di Uomini e Donne Veronica Ursida in un film con Rocco Siffredi: “Giornate intense, esperienza unica” - Dopo la partecipazione a Uomini e Donne, che lasciò insieme a Giovanni Longobardi, Veronica Ursida si è dedicata alla sua carriera, dalla conduzione in Rai di "Mamme del mondo" fino a un nuovo film con Rocco Siffredi. Ad annunciarlo è stata lei stessa su Instagram, con uno scatto che li ritrae insieme.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Il mio letto? Scopar*i fa schifo, te lo dico. Scivola e devo tirare, purtroppo a mia moglie piace farlo solo lì e a me tocca fare sacrifici”: parla Rocco Siffredi - È Rocco Siffredi il nuovo ospite del podcast (prodotto da Dopcast) Casa Perfetta. A condurre il volto Real Time Gianluca Torre, agente immobiliare, che al pornodivo ha chiesto quello che “tutti vogliono sapere”, ovvero “com’è il letto di Siffredi”. La risposta non si è fatta attendere: “Guarda fa schifo scoparci te lo dico subito! Quanto fa schifo il mio letto! Perché scivola e devo tirare, c’ho un letto di merda, purtroppo a mia moglie piace quello li, è il posto peggiore. 🔗ilfattoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Rocco Siffredi: «La dipendenza dal sesso è il diavolo, ma adesso mi dedico solo a mia moglie Rosa»; Rocco Siffredi: la dipendenza dal sesso ha una natura diabolica; Rocco Siffredi: «La dipendenza dal sesso è “il diavolo””, ma adesso mi dedico solo a mia moglie Rosa»; Rocco Siffredi e Cristina D’Avena, il ‘diavolo’ e la ‘santa’: “Presto grandi novità”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online