Rocco Siffredi accusato | Erano stupri… l’inchiesta de Le Iene

«Devi urinarmi addosso, ti devo pagare», le denunce delle attrici hard contro Rocco Siffredi: «Erano stupri» - Sputi, violenze, limiti concordati e poi superati davanti alle telecamere. E poi video-consenso, obbligatori in una industria come quella dell’hard, che spesso e volentieri sono girati prima della scena o addirittura mancano completamente. Tutto questo, secondo alcune attrici intervistate dal programma Le Iene, sarebbe stato una costante nei backstage dei film di Rocco Siffredi. «Dicevo: «Non voglio farlo”. 🔗open.online

Rocco Siffredi accusato dalle attrici nell’inchiesta de Le Iene: ‘Mi ero opposta’, la replica: ‘Mai costretto’ - Le Iene indagano sul dietro le quinte dell’industria del cinema per adulti “Nel mondo dell’hard, è davvero tutto consensuale?” È la domanda che fa da sfondo a una nuova e controversa inchiesta televisiva trasmessa da Le Iene su Italia 1. Al centro del servizio ci sono le testimonianze di alcune attrici del cinema per adulti che hanno deciso di rompere il silenzio, raccontando esperienze di presunti abusi avvenuti durante le riprese di film hard. 🔗notizieaudaci.it

Rocco Siffredi accusato di stupro, Valentina Nappi lo difende: «Fa quel tipo di porno, cosa si aspettavano? Se continui, lo fai per soldi» - Valentina Nappi spezza una lancia in favore di Rocco Siffredi, accusato di presunti abusi sessuali che avrebbe commesso su delle colleghe durante le riprese di alcuni video... 🔗leggo.it

Rocco Siffredi è l'accuse d'abusu è viulenza: e rivelazioni di Malena è Benny Green - Malena e Benny Green hanno fatto rivelazioni davvero clamorose su Rocco Siffredi, accusato di abusi e violenze ... 🔗notizie.it

Rocco Siffredi, accuse shock da Marika Milani a Le Iene: "Ecco le cose schifose che mi ha fatto" - Nuova puntata del caso Rocco Siffredi: la testimonianza shock di Marika Milani a Le Iene riaccende la polemica sui presunti abusi ai danni delle sue colleghe. 🔗msn.com

“Non era un film ma uno stupro, sceglieva non professionisti”: altre attrici accusano Siffredi di violenze - Nella puntata de Le Iene in onda martedì 29 aprile viene mostrato un servizio in cui altre attrici porno, tra cui Marika Milani, accusano Rocco Siffredi ... 🔗fanpage.it