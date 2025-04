Roby Facchinetti sarà in concerto con gli studenti monzesi

studenti del Liceo Preziosissimo Sangue, ci sarà Roby Facchinetti dei Pooh. Ma anche la comica di Zelig Rossana Carretto e l'ormai famosissima monzese Chiara Anicito, la super mamma "Cammela" che piace al web.Tutto è pronto per "Sinfonia di emozioni" lo straordinario. 🔗 Monzatoday.it - Roby Facchinetti sarà in concerto con gli studenti monzesi Sul palco, insieme aglidel Liceo Preziosissimo Sangue, cidei Pooh. Ma anche la comica di Zelig Rossana Carretto e l'ormai famosissima monzese Chiara Anicito, la super mamma "Cammela" che piace al web.Tutto è pronto per "Sinfonia di emozioni" lo straordinario. 🔗 Monzatoday.it

Roby Facchinetti, Katia Ricciarelli e Drupi tra gli ospiti di Domenica In - ROMA – Domenica 13 aprile, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 31^ puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. La puntata si aprirà con Roby Facchinetti, storico tastierista e paroliere dei Pooh, che sarà in studio per presentare il suo nuovo progetto discografico ‘Parsifal: l’uomo delle stelle’ per poi esibirsi con il brano “Accademia”, accompagnato dall’Orchestra Ritmico Sinfonica diretta dal Maestro Diego Basso. 🔗lopinionista.it

"Ho un sensazione, quelle bande...". Roby Facchinetti, verità atroce sulla rapina in casa sua | Video - "Cambi le abitudini e cambi anche tu". Roby Facchinetti parla di "un'esperienza brutta, tremenda". E lo fa alle telecamere di Quarta Repubblica nella puntata in onda lunedì 17 febbraio. Qui ripercorre quanto accaduto nel gennaio 2023, quando lui e la sua famiglia sono stati rapinati in casa. "Noi abbiamo conosciuto il terrore, io non lo conoscevo. Conoscevo la paura, ma quella va via. Il terrore no". 🔗liberoquotidiano.it

Patti Smith a Venezia: la sacerdotessa del rock sarà in concerto a Piazza San Marco - Patti Smith tornerà in Italia il prossimo 7 luglio per un imperdibile concerto in Piazza San Marco a Venezia, Il sindaco della città, Luigi Brugnaro, si è detto entusiasta per il valore culturale di questo evento: «Su un palco unico al mondo un’altra grande artista omaggerà la bellezza della nostra città. Venezia metropolitana si prepara a passare un’estate all’insegna della musica e di appuntamenti culturali che regaleranno tante emozioni». 🔗metropolitanmagazine.it

