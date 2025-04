Roberto Mancini torna alla Sampdoria | cosa è successo dall'ultima partita del 1 giugno 1997

giugno 1997. L`ultimo ballo di Roberto Mancini da calciatore della Sampdoria (1-1 contro la Fiorentina, reti di Robbiati e Montella),. 🔗 1°. L`ultimo ballo dida calciatore della(1-1 contro la Fiorentina, reti di Robbiati e Montella),. 🔗 Calciomercato.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Clamoroso, Roberto Mancini torna alla Sampdoria - L’amore di Roberto Mancini per la Sampdoria ha prevalso su tutto, spingendolo a rispondere alla chiamata d’aiuto del club in un momento drammatico. Non come allenatore, ma con un incarico diverso: una sorta di Head of Performance, figura di riferimento nell’area tecnica che affiancherà il nuovo allenatore nella corsa disperata per evitare la retrocessione in Serie C. La pesante sconfitta contro lo Spezia, che ha lasciato la squadra al terzultimo posto e lontana da casa per evitare contestazioni, ha segnato la fine dell’avventura di Leonardo Semplici. 🔗ilnerazzurro.it

Mancini Sampdoria, arriva la decisione di Roberto sulla proposta di allenare i blucerchiati! - Mancini Sampdoria, l’ex attaccante dei liguri ha rifiutato la proposta blucerchiata. Ecco com’è andata la trattativa nelle ultime ore Mancini Sampdoria vicino alla fumata bianca? No. Secondo quanto riportato pochissimi minuti fa dai colleghi di Tele Nord, l’ex tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha rifiutato completamente la proposta della squadra blucerchiata nonostante il forte pressing. Dopo […] 🔗calcionews24.com

Sky - Sampdoria, torna Mancini come direttore tecnico? L'ex ct tuona sui social: "Pensate prima di scrivere cose inventate" - 17.00 - Con una storia sui social, Roberto Mancini entra a gamba tesa sulla questione del suo ritorno alla Sampdoria. Su Instagram, l`ex ct... 🔗calciomercato.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Roberto Mancini torna alla Sampdoria: cosa è successo dall'ultima partita del 1° giugno 1997; Mancini torna alla Sampdoria: farà il consulente. Evani nuovo allenatore; Sampdoria, Roberto Mancini torna in società. Evani ufficiale da allenatore: le news; Sensazionale, Roberto Mancini torna alla Sampdoria. 🔗Cosa riportano altre fonti

Roberto Mancini torna alla Sampdoria: cosa è successo dall'ultima partita del 1° giugno 1997 - 1° giugno 1997. L`ultimo ballo di Roberto Mancini da calciatore della Sampdoria (1-1 contro la Fiorentina, reti di Robbiati e Montella), prima del giro d`onore. 🔗calciomercato.com

Sampdoria, ieri Mancini presente a Bogliasco: ecco com’è andata la giornata dell’ex blucerchiato, il retroscena - Sampdoria, Roberto Mancini presente ieri sui campi di Bogliasco: ecco com’è andata la giornata dell’ex attaccante blucerchiato La Sampdoria è chiamata a rialzare subito la testa dopo la sconfitta cont ... 🔗sampnews24.com

Roberto Mancini torna alla Sampdoria per evitare la retrocessione - come suo vice Attilio Lombardo e da ds torna Andrea Mancini, figlio di Roberto. "Avevamo poche alternative – dice Manfredi – adesso dobbiamo lavorare. Abbiamo perso tante occasioni per dimostrare che ... 🔗sport.quotidiano.net