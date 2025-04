Roberto Cevoli e la solidarietà | donazioni al Policlinico di Modena per i bambini

solidarietà uniti per sostenere il ricovero e l’educazione dei pazienti più piccoli. Al Policlinico di Modena, grazie all’iniziativa di Roberto Cevoli, commissario tecnico della nazionale di calcio di San Marino, ma soprattutto ex giocatore e simbolo del Modena che salì dalla C1 alla serie A nei primi anni Duemila, è stata donata una serie di materiali didattici destinati alla scuola ospedaliera ’Giacomo Grossi’ e ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria, Oncoematologia Pediatrica e Chirugia Pediatrica."Vengo spesso a Modena – commenta commosso Roberto Cevoli –, ormai qui mi sento a casa perché oltre ad aver passato tre anni meravigliosi sono sempre accolto con piacere, questo però è un momento importante che spero possa portare conforto e speranza ai bambini del Policlinico. 🔗 Sport.quotidiano.net - Roberto Cevoli e la solidarietà: donazioni al Policlinico di Modena per i bambini Sport euniti per sostenere il ricovero e l’educazione dei pazienti più piccoli. Aldi, grazie all’iniziativa di, commissario tecnico della nazionale di calcio di San Marino, ma soprattutto ex giocatore e simbolo delche salì dalla C1 alla serie A nei primi anni Duemila, è stata donata una serie di materiali didattici destinati alla scuola ospedaliera ’Giacomo Grossi’ e airicoverati nei reparti di Pediatria, Oncoematologia Pediatrica e Chirugia Pediatrica."Vengo spesso a– commenta commosso–, ormai qui mi sento a casa perché oltre ad aver passato tre anni meravigliosi sono sempre accolto con piacere, questo però è un momento importante che spero possa portare conforto e speranza aidel. 🔗 Sport.quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Roberto Cevoli e la Nazionale di San Marino in visita con tanti regali per i piccoli pazienti del Policlinico - Roberto Cevoli torna a Modena e lo fa con un'iniziativa dal grande valore solidale che ha coinvolto assieme staff, giocatori e tifosi della nazionale di calcio di San Marino da lui allenata. L'ex difensore gialloblù, protagonista con la cosiddetta “Longobarda” della scalata dalla serie C1 alla A... 🔗modenatoday.it

La solidarietà non si ferma. Donazioni di Unpli e Romiti - Il ricordo dell’alluvione è ovviamente ancora vivo non solo in chi l’ha subita, ma anche in quanti si sono spesi per dare una mano e ancora lo fanno. Proprio nei giorni scorsi il comitato Unpli (Unione nazionale Pro Loco d’Italia) dell’Emilia-Romagna ha completato la distribuzione dei fondi raccolti a favore dei territori colpiti dagli allagamenti che hanno causato nella nostra regione, lo ricordiamo, 17 vittime e decine di migliaia di sfollati. 🔗ilrestodelcarlino.it

Roberto Benigni esprime solidarietà a Mattarella dall'Ariston - "Due anni fa su quel palco c'era il presidente Mattarella: si commosse, di divertì e commuovere il presidente è un'emozione che ti entra dentro il corpo e l'anima, perché è una persona straordinaria. Presidente, siamo sempre vicini alle sue parole, ci riconosciamo, non abbiamo mai sentito uscire da lei una parola che non fosse di verità e di pace. Siamo orgogliosi di essere rappresentati da lei, per la sua dignità e umanità". 🔗quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Roberto Cevoli e la solidarietà: donazioni al Policlinico di Modena per i bambini; VIDEO | Roberto Cevoli e la nazionale di calcio di San Marino in Pediatria per una donazione ai piccoli pazienti; Calcio, dal ct Roberto Cevoli e dalla Nazionale di San Marino una donazione alla Pediatria di Modena; La nazionale di San Marino assieme al ct Roberto Cevoli per una iniziativa solidale al Policlinico. 🔗Se ne parla anche su altri siti