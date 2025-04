Robert De Niro la figlia fa coming out | Sono transgender non è mai troppo tardi per essere onesti

Figlia di Robert De Niro Airyn fa coming out: “Sono trans” - La figlia di Robert De Niro, Airyn, ha fatto coming out dichiarandosi transgender. In un’intervista con Them pubblicata martedì 29 aprile, incentrata su “come entrare in questa nuova identità”, ha detto Airyn, l’aspirante attrice e modella ha condiviso dettagli rivelatori sulla sua vita come una dei sette figli del celebre attore. Sua madre, l’attrice Toukie Smith, ha avuto con l’81enne premio Oscar la figlia Airyn e il fratello gemello Julian. 🔗lapresse.it

Airyn De Niro, figlia di Robert, fa coming out: «Sono transgender. Mi sono sempre sentita non abbastanza nera, non abbastanza bianca. Troppo femminile, non abbastanza maschile» - Ventinove anni, figlia dell'attore e della modella Toukie Smith, denuncia di aver spesso incontrato persone che l'hanno fatta sentire inadeguata: «Mi è sempre stato detto che ero troppo o troppo poco di qualcosa». Oggi vuole far sentire la propria voce 🔗vanityfair.it

Robert De Niro è entusiasta di essere un padre ottantenne: «Le mie giornate insieme a mia figlia di 22 mesi» - In un’intervista a BBC Radio 2, l’attore 81enne ha detto di adorare passare del tempo con lei, guardando show per i più piccoli 🔗vanityfair.it

Figlia di Robert De Niro Airyn fa coming out: “Sono trans” - La figlia di Robert De Niro, Airyn, ha fatto coming out dichiarandosi transgender. In un’intervista con Them pubblicata martedì 29 aprile, incentrata su “come entrare in questa nuova identità”, ha det ... 🔗msn.com

Robert De Niro, la figlia Airyn fa coming out: "Sono transgender" - A 29 anni, Airyn De Niro, figlia di Robert De Niro e della ex compagna Toukie Smith, ha fatto coming out. Ha confessato alla rivista Them di aver iniziato la terapia ormonale lo scorso novembre: "Esse ... 🔗msn.com

Robert De Niro, chi è la figlia trasgender Airyn. Il coming out e il rapporto con l’attore - La figlia 29enne dell’attore star di Hollywood e della modella Toukie Smith ha raccontato di avere iniziato la terapia ormonale: “Vorrei vedere più donne trans” ... 🔗libero.it