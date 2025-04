Road House 2 | Guy Ritchie sarà il regista del sequel con star Jake Gyllenhaal

sequel del film Road House, con star Jake Gyllenhaal, vedrà coinvolto come regista Guy Ritchie, che sostituirà Doug Liman. sarà Guy Ritchie il regista di Road House 2, il sequel del film con star Jake Gyllenhaal che è attualmente in fase di sviluppo tra le fila di Amazon MGM Studios. Per ora non sono stati svelati i dettagli della trama e bisognerà attendere per scoprire come proseguirà la storia di Elwood Dalton. Il team coinvolto nel sequel A scrivere la sceneggiatura del sequel di Road House sarà Will Beal, mentre nel team della produzione, oltre al protagonista Jake Gyllenhaal, ci saranno anche Charles Roven e Alex Gartner di Atlas Entertainment, Josh McLaughlin di Nine Stories Productions, e Ivan Atkinson. . 🔗 Movieplayer.it - Road House 2: Guy Ritchie sarà il regista del sequel con star Jake Gyllenhaal Ildel film, con, vedrà coinvolto comeGuy, che sostituirà Doug Liman.Guyildi2, ildel film conche è attualmente in fase di sviluppo tra le fila di Amazon MGM Studios. Per ora non sono stati svelati i dettagli della trama e bisognerà attendere per scoprire come proseguirà la storia di Elwood Dalton. Il team coinvolto nelA scrivere la sceneggiatura deldiWill Beal, mentre nel team della produzione, oltre al protagonista, ci saranno anche Charles Roven e Alex Gartner di Atlas Entertainment, Josh McLaughlin di Nine Stories Productions, e Ivan Atkinson. . 🔗 Movieplayer.it

