Rivoluzione a scuola | dall'educazione sessuale alle violenze sui professori tutte le novità

sessuale a scuola solo con il consenso scritto dei genitori. È quanto prevede lo schema di disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Il provvedimento, che dovrà ancora essere discusso in Parlamento, introduce un sistema di autorizzazione preventiva per tutte le attività didattiche su affettività, relazioni e sesso. alle superiori, i genitori potranno esaminare libri e materiali prima di dare il via libera; alla materna e alle elementari, ci si limiterà allo studio di biologia e riproduzione.Il testo stabilisce che i genitori dovranno fornire un consenso informato e scritto per ogni corso che tratti “temi sensibili”, come l’educazione sessuale e affettiva. “È la famiglia a dover decidere”, ha sottolineato Valditara, richiamandosi all’articolo 30 della Costituzione. 🔗 Thesocialpost.it - Rivoluzione a scuola: dall’educazione sessuale alle violenze sui professori, tutte le novità Educazionesolo con il consenso scritto dei genitori. È quanto prevede lo schema di disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Il provvedimento, che dovrà ancora essere discusso in Parlamento, introduce un sistema di autorizzazione preventiva perle attività didattiche su affettività, relazioni e sesso.superiori, i genitori potranno esaminare libri e materiali prima di dare il via libera; alla materna eelementari, ci si limiterà allo studio di biologia e riproduzione.Il testo stabilisce che i genitori dovranno fornire un consenso informato e scritto per ogni corso che tratti “temi sensibili”, come l’educazionee affettiva. “È la famiglia a dover decidere”, ha sottolineato Valditara, richiamandosi all’articolo 30 della Costituzione. 🔗 Thesocialpost.it

